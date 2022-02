Orosz hadművelet

Gulyás: magyar katonáknak ebben a konfliktusban nem kell részt venniük!

Magyarország a szövetségesek - a NATO és az Európai Unió - pártján áll, kulcsfontosságú, hogy a két szervezet egységét ebben az időszakban fenn tudják tartani. 2022.02.24 17:46 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nagyon fontos, hogy Magyarország semmiképpen ne sodródjon bele ebbe a háborúba, magyar katonáknak ebben a konfliktusban nem kell részt venniük - jelentette ki Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a közmédiának adott csütörtöki interjúban.



A tárcavezető hozzátette: Magyarország a szövetségesek - a NATO és az Európai Unió - pártján áll, kulcsfontosságú, hogy a két szervezet egységét ebben az időszakban fenn tudják tartani.



A legfontosabb, hogy Magyarország és polgárai biztonságát szavatolni tudjuk - fogalmazott a Miniszterelnökséget vezető miniszter.



Gulyás Gergely kiemelte: egy szomszédos országban tört ki háború, és az uniós, valamint NATO-tagállamokkal együtt ítéli el Magyarország az oroszok támadását.



Kijelentette: nagyon fontos, hogy Magyarország semmiképpen ne sodródjon bele ebbe a háborúba. Ugyanakkor az is legalább ilyen fontos, hogy a saját érdekeinket továbbra is érvényesíteni tudjuk - hangsúlyozta.



Gulyás Gergely szerint fontos megőrizni azokat a célokat, amelyek szorosan összefüggnek az oroszokkal való gazdasági kapcsolatokkal, ilyen a földgáz beszerzése, amely a rezsicsökkentést lehetővé teszi.



Egyúttal kulcsfontosságú az is - folytatta -, hogy a NATO és az Európai Unió egységét ebben az időszakban fenn tudják tartani. Magyarország természetes módon a szövetségesek pártján áll, de ugyanakkor szeretnék egyértelművé és világossá tenni, hogy magyar katonáknak nem kell ebben a konfliktusban részt venniük.



A magyar katonáknak és a rendvédelmi szerveknek Magyarországon az a feladata, hogy az ország biztonságát megőrizzék - rögzítette.



A magyar államnak pedig az a feladata, hogy ahhoz járuljon hozzá, hogy mielőbb sikerüljön békét teremteni, mielőbb érjék el, hogy normális konszolidált viszonyok lehessenek - hangsúlyozta Gulyás Gergely. Ennek érdekében fog a miniszterelnök csütörtök este Brüsszelben az uniós csúcstalálkozón tárgyalni, és abban bíznak, hogy sikerülni megóvni mindazokat az eredményeket, amelyeket az elmúlt években el tudtak érni.



Gulyás Gergely kitért arra is: az ellenzék számára nincs olyan válsághelyzet, ahol az ország érdeke számítana, és Magyarország polgárai számítanának, csak az öncélú és saját hatalmi érdekeiket tartják szem előtt. Ez amúgy is felelőtlenség, de egy európai válsághelyzetben különösképpen az - mondta.



A miniszter azt mondta: ebben a helyzetben a kormánynak meg kell adni a támogatást, hogy felelősen tudjon tárgyalni. Értékelése szerint a kormány mindent megtett, amit lehetett a békéért. Most, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, továbbra is mindent megtesznek azért, hogy a béke mielőbb helyreálljon, és Magyarország biztonságát szavatolni tudják - közölte.

Gulyás Gergely értékelése szerint azok a nyilatkozatok, amelyek azt követelik, hogy szállítsunk fegyvert és katonákat Ukrajnának, felelőtlen, átgondolatlan és ebben a helyzetben rendkívül káros nyilatkozatok.



A gázszállításról közelmúltban megkötött szerződésről azt mondta: csütörtök este fognak Brüsszelben tárgyalni arról, hogy Oroszországgal szemben Európa milyen szankciókat kíván bevezetni. Szerintük az Európa érdeke, hogy ott ahol az oroszok keveset, Európa pedig többet vagy sokat veszítene, olyan területen ne legyenek szankciók. Álláspontjuk szerint a földgáz beszerzése ebbe a kategóriába tartozik.



Kiemelte: közös álláspontot fognak kialakítani.



Az esetleges humanitárius helyzetről úgy fogalmazott: azért is aggódnak különösen, mert Kárpátalján közel 200 ezer magyar él. Magyarország számukra mindenképpen kész védelmet biztosítani - jelentette ki Gulyás Gergely.



Hozzáfűzte: mi vagyunk az első biztonságos ország ebben a konfliktusban, tehát számítani kell arra is, hogy mi történik, ha a helyzet tovább romlik Ukrajnában. Gulyás Gergely azt mondta: erre is felkészül a honvédség.



A belügyi tárcának és a katonaságnak kész terve van a menekültek elhelyezésére, jelentős szabad kapacitások vannak, akár több ezer menekültet is azonnal el tudna Magyarország helyezni. Különböző forgatókönyvekkel számolnak, de bármely nagyságrendű, reálisan elképzelhető menekültáradatra van megfelelő forgatókönyve a magyar kormánynak - közölte.