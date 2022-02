Háború

Orosz hadművelet - Soltész: a kormány elkötelezett a béke iránt

A magyar kormány elkötelezett a béke iránt, s a béke érdekében a következő négy évben is mindent meg fog tenni - mondta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára csütörtökön a Baranya megyei Nagykozáron.



Soltész Miklós a horvát és német nemzetiséget érintő helyi fejlesztésekkel kapcsolatos ünnepségen az ukrán-orosz konfliktusra utalva azt mondta: "tudjuk mi, magyarok is, mennyi bűn szárad azoknak a nagyhatalmaknak a lelkén", amelyek "évszázadokon keresztül különböző nemzeteket magukra hagytak - például szenvedni a kommunizmus alatt -, vagy háborúk során különböző támadásokkal pusztítottak".



Úgy vélte, most ezt az időszakot "éljük újra", éppen ezért óriási a magyarok és az országban élő nemzetiségek felelőssége abban, hogy "mi, egymás között a békét megtartsuk".



Hoppál Péter (Fidesz), a térség országgyűlési képviselője és kormánypárti képviselőjelöltje arról beszélt: a kormány 2010 óta kiemelten kezeli a nemzetiségeket, jelentős összegekkel támogatja önkormányzatai működését, fejlesztéseit, programjait. Jelezte: Nagykozárban hatszorosára emelkedett tíz év alatt a helyi horvát és német helyhatóság támogatása.