Fővárosi Közgyűlés

A főváros eláll a Gellért-hegyi sikló megépítéséről szóló megállapodástól

A fővárosi önkormányzat eláll a Gellért-hegyi sikló és az alsó állomásnál tervezett autóbusz-parkoló megépítésére vonatkozó 2009-es szerződéstől - döntött a Fővárosi Közgyűlés szerdán.



A Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes jegyezte javaslatot a testület 17 igennel, 6 nem szavazat ellenében és 1 tartózkodás mellett fogadta el.



A Fővárosi Közgyűlés 2008. november 27-i ülésén döntött a Rác Sikló Kft.-vel - a névváltozást követően Gellérthegyi Sikló Kft. - és az I. kerülettel a fővárosi önkormányzat, valamint a budavári önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokat érintően a parkoló-garázs és a sikló létesítményeinek megépítésére irányuló beruházás megvalósításáról szóló megállapodás megkötéséről.



A szerdán elfogadott előterjesztésben a megállapodástól való elállást úgy indokolták: a szerződés hatályba lépésétől számítva több mint tizenhárom év telt el anélkül, hogy a szerződés szerinti beruházás megvalósítását szolgáló érdemi kivitelezési munkák egyáltalán megkezdődtek volna és a beruházás eredeti műszaki tartalmától történő eltérés miatt a szerződésben foglaltak teljesítése a beruházó érdekkörében felmerülő okból a továbbiakban már nem is lehetséges.



"Mindezekre, valamint a jogszabályi környezet lényeges megváltozására és a szerződés gazdasági egyensúlyának felbomlására tekintettel a fővárosi önkormányzatnak a továbbiakban nem áll érdekében a szerződés fenntartása" - olvasható.



Bagdy Gábor (Fidesz-KDNP) arról beszélt, a döntés meghozatala előtt az összes feltételt meg kellene vizsgálni, mert hatalmas pénzügyi kockázatokat rejt a szerdai ülésre benyújtott előterjesztést elfogadása. Azt javasolta, hogy vizsgálják meg a döntés jogi és gazdasági következményeit és egyeztessenek a beruházóval.



A döntésből adódó legnagyobb veszteség, hogy nem épül meg a sikló - mondta.



Karácsony Gergely főpolgármester arról beszélt, hogy a beruházásban a fővárost rengeteg környezeti kockázat érinti, és az időközben hozott módosításokkal a látványberuházás csak tovább terhelné a Gellért-hegyet, mert nem váltaná ki a turistabuszokat.



A Fővárosi Közgyűlés huszonhat I. kerületi ingatlan védetté nyilvánításáról is döntött, és ezek között szerepel a Déli pályaudvar főépülete is. Az indokolás szerint a védelem alá helyezéssel megakadályozható az építészeti értékek bontása és azok a beavatkozások, amelyek az építészeti értékek érvényesülését zavarnák.



V. Naszályi Márta (Párbeszéd), az I. kerület polgármestere kiemelte: a javaslat nem titkolt célja, hogy megvédjék a nemzeti örökség azon részét, amely a 20. század második felében épült.

A testület döntött a fővárosi fenntartású idősotthonokban, illetve a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményeiben foglalkoztatott munkavállalók bérének további emeléséről. A szociális ágazatban foglalkoztatott munkavállalók alapbérének garantált bérminimumra történő kötelező emelése, valamint az ágazati alapbéren és pótlékon felüli, munkáltatói döntéssel érintett bérkiegészítések 15 százalékos emelése érdekében 461 millió forintot különítettek el a költségvetésben. Ezzel együtt a béremelés mértéke eléri átlag 20 százalékot.



A képviselők egyhangúlag határoztak arról is, hogy a fővárosi önkormányzat zöldinfrastruktúra fejlesztési feladatok előkészítésére 210,6 millió forintot biztosít. A kilenc beruházás között szerepel a Flórián téri közpark, a Vérmező és a Népliget közparki megújítása.



A közgyűlés továbbá döntött arról, hogy a Lánchídhoz és a budai váralagúthoz kapcsolódó közterületek - Clark Ádám tér, Széchenyi tér, Eötvös tér - rekonstrukciójának tervezési feladataira 300,7 millió forintot biztosít úgy, hogy részben a Városháza iroda felújításából csoportosítottak át erre a feladatra. A tervek várhatóan 2023. január végéig elkészülnek majd.



Határozat született arról, hogy a 3-as metróvonal Határ úti állomásához kapcsolódó gyalogos aluljáró felújítására és felszíni akadálymentesítésére 2,9 milliárd forintot biztosítanak. A tervek szerint a beruházás 2024. január 31-ig befejeződik.



Egyúttal a képviselők felkérték a főpolgármestert, kezdjen tárgyalást az 3-as metróvonal Göncz Árpád városközpont állomáshoz kapcsolódó gyalogos aluljáró felújításához és felszíni akadálymentesítéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel.



A Fővárosi Közgyűlés hozzájárult, hogy a fővárosi önkormányzat Pest-Buda-Óbuda egyesítésének 150. évfordulója alkalmából nyílt drámapályázatot hirdessen meg. Továbbá a testület elvi hozzájárulását adta, hogy Ráday Mihály Kossuth-díjas filmoperatőr, Budapest díszpolgára, "a főváros építészeti és kulturális örökségének legkérlelhetetlenebb védelmezője" emlékének őrzése céljából, munkája továbbvitelének szándékával kitüntető díjat alapítsanak Ráday Mihály-díj Budapest Épített Örökségéért elnevezéssel.



A közgyűlés az utolsó döntések között határozott arról, hogy a budapesti közösségi költségvetési szoftver forráskódját nyílt forráskódú szoftverlicenc alatt ingyenesen közzéteszi.