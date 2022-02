Magyarság

Választás 2022 - Több mint 190 ezer romániai magyar állampolgár kap szavazói levélcsomagot

Több mint 190 ezer romániai lakcímmel rendelkező magyar állampolgár kap szavazói levélcsomagot az április 3-án tartandó magyarországi parlamenti választásokra - közölte Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusán tartott szerdai sajtótájékoztatóján.



Nagy Attila arra hívta fel a figyelmet, hogy aki megszerezte a magyar állampolgárságot, nem kapta meg automatikusan a választójogot is. Utóbbihoz fel kell iratkoznia a választói névjegyzékbe. Azok a honosított magyar állampolgárok vehetnek részt a magyarországi parlamenti választásokon, akik ezt már korábban megtették, vagy március 9-ig regisztrálnak a valasztas.hu vagy a magyarorszag.hu felületen. Az MTI kérdésére pontosította: a regisztráció tíz év után lejár, ha a regisztrált személy nem vesz részt a választásokon. Ha azonban részt vesz, minden alkalom, amikor leadja a szavazatát, a következő tíz évre meghosszabbítja a regisztráció hatályát.



Az NVI elnöke kiemelte: nemcsak a regisztrációra, hanem a már regisztráltak adatainak a módosítására is lehetőség nyílik. Fontosnak tartotta a megváltozott lakcím, a házasságkötéssel történt névváltoztatás bejelentését és az elhalálozások bejelentését is, hogy töröljék az elhunytakat a választói névjegyzékből.



Nagy Attila arra is kitért, hogy az idei választásokkal egy időben népszavazást is tartanak Magyarországon. Elmondta: a határon túli szavazóknak küldendő levélcsomagban egy általános tájékoztató, egy, a választó azonosítását szolgáló lap, az országgyűlési szavazólap, a népszavazási szavazólap, valamint belső boríték és válaszboríték lesz.



A választóknak a kitöltött szavazólapot és népszavazási lapot a belső borítékba kell tenniük, és ezt le kell ragasztaniuk. A magyar okmányaikban szereplő névvel, személyi adatokkal kell kitölteniük az azonosító lapot, amelyet alá kell írniuk. A belső borítékot és a kitöltött azonosító lapot kell a válaszborítékba tenni, és eljuttatni az NVI-hez.



Nagy Attila kitért arra, hogy a levélszavazatot is tartalmazó válaszboríték visszajuttatása a szavazó felelőssége. Ehhez igénybe veheti a helyi szervezetek segítségét is. Hozzátette: az a biztos, ha Magyarország külképviseleteire jutnak el a levélszavazatok. Ha valaki postán küldi, megtörténhet, hogy nem ér időben Budapestre a levél.



Az NVI elnöke elmondta: március 19-től 6 és 22 óra között nyitva tartanak a konzulátusok, és fogadják a levélszavazatokat. Hozzátette: a konzulátusokon biztosítják a titkos szavazás lehetőségét, de emellett segítséget is nyújtanak az azonosító lap kitöltéséhez.



Nagy Attila közölte: a külképviseleteken szavazhatnak azok a magyarországi állandó lakcímmel rendelkező állampolgárok is, akik ezt március 25-ig kérelmezik.