Bűncselekmény

Korrupciós bűncselekményekkel összefüggésben tartottak kutatást a zuglói polgármesteri hivatalban

Korrupciós bűncselekményekkel összefüggésben tartott kutatást a zuglói polgármesteri hivatalban szerdán a Központi Nyomozó Főügyészség - erősítette meg az Origo információját Kovács Katalin, a szervezet szóvivője az MTI-nek.



Annyit közölt, hogy korrupciós bűncselekmények miatt nyomoznak, jelenleg is nyomozati cselekmények vannak folyamatban. A szóvivő bővebb tájékoztatást későbbre ígért.



Korábban az Origo számolt be arról, hogy házkutatást tartottak a zuglói önkormányzatnál, Horváth Csaba (MSZP) polgármester otthonában és egy parkolási társaságnál.



A portál információját Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő és Horváth Csaba polgármester is megerősítette a közösségi oldalán.



Az Origo szerint "Hadházy Ákos azonnal a kormánypártokra kezdett mutogatni, de itt egyértelműen egy belső baloldali leszámolásról lehet szó". A portál azt is valószínűsíti, hogy ennek Hadházy Ákos erősen részese, ugyanis korábban is többször írt már erről az ügyről, és mindenki ismeri a Tóth Csabával, illetve a zuglói önkormányzattal szemben fennálló konfliktusát.



Azt, hogy Tóth Csabának, a kerület MSZP-s országgyűlési képviselőjének is köze lehet az ügyhöz, a portál azzal indokolta, hogy információi szerint a Központi Nyomozó Főügyészség tartotta a házkutatást, márpedig ők abban az esetben nyomoznak, ha mentelmi joggal rendelkező személy érintett. A polgármesternek nincs mentelmi joga, de Tóth Csabának MSZP-s országgyűlési képviselőként van - írták.



Az Origo felidézte azt is, hogy Hadházy Ákos és Tóth Csaba kiélezett küzdelemre készült az előválasztás során, erre végül Tóth Csaba visszalépése miatt nem került sor. "A baloldali villongások azonban itt nem értek véget, a szereplők hol magánéleti botrányokat, hol pedig gazdasági visszaéléseket kiáltva támadták egymást" - írta a portál.



Közölték: a mostani házkutatás feltehetően összefüggésben lehet azzal, hogy Hadházy Ákos már több alkalommal írt egy pártokon átnyúló parkolási mutyiról, amelyről szerdai elmondása szerint már korábban is tudta, hogy abban baloldali szereplők is érintettek lehetnek.



A portál Horváth Csabának a közösségi oldalán megjelent posztját is bemásolta, e szerint a zuglói polgármester azt írta: szerda reggel az ügyészség munkatársai jelentek meg a zuglói polgármesteri hivatalban, a Zuglói Közbiztonsági Nonprofit Kft.-nél, valamint az otthonában. Hozzátette: az eljárás pontos okát egyelőre nem ismerik, de mindenben együttműködnek az ügyészséggel.