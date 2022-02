Illegális bevándorlás

Bakondi: meghaladta idén a 21 500-at a határsértők száma

Meghaladta a 21 500-at idén a határsértők száma - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerdán az M1 aktuális csatornán.



Bakondi György hozzátette: eddig 81 ember ellen indítottak eljárást embercsempészet miatt.



Napi rendszerességgel komoly nyomás alatt áll a magyar határ - fogalmazott, hozzátéve: a rendőrök és polgárőrök mellett a honvédség is folyamatosan részt vesz a határvédelemben.



A belbiztonsági tanácsadó szerint nem ritka, hogy 30-40-50 tagú csoportokban érkeznek az illegális migránsok, az embercsempészek pedig nem ritkán taktikai, titkosszolgálati módszereket alkalmaznak. Ennek ellensúlyozására nemcsak határőrizeti erőfeszítéseket tesznek, hanem közös járőrözéseket is tartanak a szerb hatóságokkal és intenzív bűnügyi információcserét is folytatnak velük - ismertette.



Az illegális migráció utánpótlásával kapcsolatban azt mondta: az adatok nagyságrendi növekedést mutatnak a múlt év hasonló időszakához képest, arra kell számítani, hogy akár Afganisztánból, akár más kibocsátó országból nőni fog az illegális bevándorlók száma, így a balkáni útvonalon is.