Konfliktus

Ukrán válság - Szijjártó: Magyarország része és részese a közös európai álláspontnak

Magyarország része és részese a közös európai álláspontnak és ahogy eddig sem, ezúttal se fogja megvétózni a keleti szankciókat - mondta közösségi oldalán szerda reggel a külgazdasági és külügyminiszter a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről bejelentkezve.



Szijjártó Péter hetven magyar vállalat üzletemberével együtt Egyiptomba és Bahreinbe utazik, ahol a kelet-európai biztonsági helyzetről is tárgyal.



Bejelentkezésében a külügyminiszter azt mondta: az elmúlt napokban olyan irányt vettek a fejlemények, amelyek ellentétesek Magyarország, Közép-Európa, sőt egész Európa biztonsági érdekeivel.



Magyarország álláspontja egyértelmű: támogatja Ukrajna szuverenitását és területi integritását, mint ahogy mindig is tette és nem bontja meg az európai egységet, mint ahogy sohasem tette - jelentette ki. "Mi magyarok, közép-európaiak és európaiak a béke fenntartásában és az esetleges háború elkerülésében vagyunk érdekeltek" - fogalmazott.



Sajnos a biztonsági helyzet romlásával párhuzamosan komoly dezinformációs és álhírkampány is zajlik - közölte, megjegyezve, hogy "ebben a tekintetben a nyugati média nem jobb, mint a keleti". Álhírek és hazugságok jelentek meg Magyarország álláspontjával kapcsolatban kedden, ezért - fogalmazott - szeretné világossá tenni, hogy Magyarország része és részese az egységes európai válasznak, "mint ahogy eddig sem vétóztuk meg a keleti szankciók ügyét, ezúttal sem fogjuk azt megvétózni".



Kedden összeültek az állandó képviselők Brüsszelben és a külügyminiszteri tanácsnak is volt egy informális ülése Párizsban, ahol államtitkári szinten képviseltette magát Magyarország - mondta Szijjártó Péter. Hozzátette: szerdán 11 órakor újra összeülnek az állandó képviselők Brüsszelben annak érdekében, hogy délutánra jogilag is létező formában jöjjenek létre azok a szankciós intézkedések, amelyek az Európai Unió egységes válaszát jelentik az elmúlt napok kelet-európai fejleményére.



Megismételte: Magyarország része és részese a közös európai álláspontnak, dacára minden nyugati és keleti médiahíresztelésnek.



"Mi, magyarok, akik itt élünk a térségben, nem vagyunk hajlandók feladni még az utolsó utáni reményt sem arra nézvést, hogy talán diplomáciai eszközökkel mégiscsak létrehozható valamifajta megoldás, ezért arra kérjük a világpolitika azon szereplőit, akiknek itt szerepük és súlyuk van, hogy ők se adják fel a párbeszéd reményét és lehetőségét" - fogalmazott a külügyminiszter.



Hozzátette: mindaddig, amíg a párbeszéd utolsó csatornája be nem zárul, bízik abban, hogy létrejöhet a békés megoldás.