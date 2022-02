Állatvédelem

MME: jelentősen csökkent a Magyarországon telelő erdei fülesbaglyok száma

Megközelítőleg 11 ezer erdei fülesbagoly telelt Magyarországon, ez jelentős csökkenés a tavalyi felmérés adataihoz képest - közölte a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesült (MME) hétfőn az MTI-vel.



Az MME január végén a lakosság segítségét kérte a Magyarországon telelő erdei fülesbaglyok országos felméréséhez. A beérkezett adatok alapján Magyarország 699 településén, 1 104 helyszínen 11 040 erdei fülesbagoly telelt, ami közel 33 százalékkal kevesebb a tavalyi számolás eredményénél - olvasható a közleményben.



Mint írják, a jelentős csökkenés hátterében két ok együttes hatása állhat. Az egyik a mezeipocok-állomány tavalyi csúcsát követő természetes, erős visszaesés, amely alapvetően meghatározta, hogy ebben a téli szezonban mennyi bagoly lakhat jól idehaza.



A másik körülmény az éppen a felmérés idejére betörő erős, sok helyen viharos erejű szél. Ennek köszönhetően olyan nappalozóhelyek maradtak üresen a felmérés napjaiban, ahol máskor több tucat vagy akár száznál is több erdei fülesbagoly szokott gyülekezni.



A felmérésben a lakosság mellett az MME Ragadozómadár-védelmi Szakosztálya helyi csoportjai, munkatársai és önkéntesei, a nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi őrszolgálata, más civil szervezet, két óvoda és hat iskola, összesen 406 ember vett részt. Ennek köszönhetően Magyarország összes megyéjéből és a fővárosból is érkeztek megfigyelési adatok. Ebben az évben 129 olyan településről is érkeztek információk, ahonnan az előző évben nem, ezek közül 69-ben találtak fülesbaglyot.



Az évről évre bővülő adatsorokból sok következtetés vonható le. Az idei kapcsán az egyik legsokatmondóbb, a hazai agrárgazdaságot érintő egyik ilyen információcsoport a baglyok által elpusztított kisrágcsálók nagy száma. A Magyarországon tartózkodó 11 040 fülesbagoly legalább 2,76 millió - mezőgazdasági kárt is okozó - rágcsálót pusztít el a 2021/2022-es telelési időszakban. Ezek a számok is igazolják a baglyok védelmének fontosságát - hangsúlyozzák az MME közleményében.