Felsőoktatás

Vegyipari mikroreaktor-rendszert helyeztek üzembe a Pannon Egyetemen

Több mint 466 millió forintból helyeztek üzembe egy vegyipari mikroreaktor-rendszert a Pannon Egyetem MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszékén.



A berendezésnek helyt adó reaktorkísérleti kutató-fejlesztő laboratórium hétfői sajtóbejárásán Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora kiemelte: a MOL és a Pannon Egyetem együttműködése hét évtizedes múltra tekint vissza.



Úgy fogalmazott: az üzembe helyezett reaktor alkalmas arra, hogy nagy volumenű finomítási folyamatokat lehessen vizsgálni vele.



Hancsók Jenő, a projekt szakmai vezetője elmondta: a berendezés négy, egymástól különálló reaktorkört tartalmaz, amelyek párhuzamosan működtethetők, így egyszerre több kísérletet is lehet végezni rajta teljesen számítógépes vezérléssel.



Nemcsak hagyományos energiahordozókból származó anyagokat tudnak vizsgálni, hanem alternatív, például hulladékeredetűeket is, így a reaktor a körforgásos gazdaságot is szolgálja - tette hozzá.



A szakmai vezető hangsúlyozta: a berendezés a vegyiparon belül a kőolajiparban, a petrolkémiában, a szerves vegyiparban, a gyógyszeriparban és az energiatárolás terén is felhasználható, és új országos, valamint nemzetközi projektek indítását is lehetővé teszi.



A beruházáshoz a Pannon Egyetem 466,25 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el, a reaktornak helyt adó laboratóriumcsarnokot pedig több mint százmillió forint saját forrásból fejlesztette.