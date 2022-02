Támogatás

Maruzsa: Pest megyében több mint 17 ezer digitális eszközt osztanak szét az iskolákban

Pest megyében 17 ezer 694 digitális eszközt osztanak szét az iskolákban március 31-ig - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára pénteken Dunaharasztiban.



Maruzsa Zoltán 210 notebookot adott át a dunaharaszti Baktay Ervin Gimnáziumban. Az ezt megelőző sajtótájékoztatón közölte, hogy a kormány digitális oktatásstratégiájának keretében rendelkezésre álló több mint 200 milliárd forintos keretösszeg 615 ezer notebook beszerzését teszi lehetővé.



Ötvenötezer eszközt pedagógusok kapnak, a többi pedig a diákokhoz kerül. Az eszközök elősegítik a diákok hozzáférését a digitális tananyagokhoz, valamint később hozzájárulnak "jobb megjelenésükhöz" munkaerőpiacon - fűzte hozzá az államtitkár.



A köznevelésért felelős államtitkár azt mondta, nagyon komoly digitalizációs lépés az, amely most elindult, és amelynek a héten vannak az első állomásai. Hozzátette, hogy Dunaharasztiba 319 notebook érkezik, ezek közül 170 a tanulóké.



Pánczél Károly, a térség fideszes országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy pénteken rendkívüli szülői értekezlet keretében a 170 diák a kísérő szülőkkel átveheti a notebookokat, valamint 40 pedagógus is hozzájut a munkáját segítő informatikai eszközökhöz.



Hozzátette, hogy az elkövetkező napokban a többi pedagógus is átveheti a munkáját segítő eszközöket.