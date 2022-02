Koronavírus-járvány

KTK: a kormány kiterjesztette a kamatstopot

A kamatstop kiterjesztéséről döntött a kormány - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) pénteken az MTI-vel.



Azt írták, a kormány a jelzálog alapú hitelek mellett a lakáscélú pénzügyi lízingszerződésekre is kiterjeszti a kamatstopot. Az intézkedés október végi szinten rögzíti a lakáscélú lízingszerződések kamatait, hasonlóan a jelzáloghitelek esetében bevezetett kamatstophoz.



A márciusi lízingdíjak tehát már alacsonyabbak lesznek, mint a korábbiak, és abból a januári túlfizetést is jóváírják - tették hozzá.



Kiemelték, a kamatstoppal eddig mintegy félmillió család élhetett, a mostani intézkedés pedig több ezer családot érinthet.



Kitértek arra: az áremelkedésektől egész Európa szenved, elsősorban az energiaárak növekedése miatt. Vannak uniós országok, ahol 10 százalék felett jár az infláció. Magyarországon is ez lenne a helyzet, ha a kormány nem védené folyamatosan a családokat.



A kormány nem nézi tétlenül az árak emelkedését, a kamatstopon túl már bevezettük a benzinár- és az élelmiszerárstopot. A rezsicsökkentést pedig továbbra is fenntartjuk, ezáltal a magyar családok fizetik Európa egyik legalacsonyabb gáz- és áramdíját - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ.