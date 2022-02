Kormány

Zsigó: már több mint 200 ezer család igényelte a babaváró támogatást - videó

Az új családtámogatási formát másfél éve vezette be a kormány azért, hogy a gyermeket vállaló fiatalokat ezzel is segítse az "indulásban", a családalapításban, az otthonteremtésben. 2022.02.16 12:55 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Már több mint 200 ezer család igényelte a babaváró támogatást, háromnegyedük otthonteremtésre fordította a kölcsönt - jelentette be a családokért felelős parlamenti államtitkár szerdán a Facebook-oldalán megosztott videóban.



Zsigó Róbert azt mondta, ezt az új családtámogatási formát másfél éve vezette be a kormány azért, hogy a gyermeket vállaló fiatalokat ezzel is segítse az "indulásban", a családalapításban, az otthonteremtésben.



A politikus közölte, a babaváró támogatás nagyon népszerű, és a támogatottak nagy része a 30-as évei elején járó fiatal pár; a nők majdnem fele 30 év alatti.



Kifejtette, hogy a támogatás egy, akár tízmillió forintos teljesen szabadon felhasználható kölcsön, és minél több gyermeket vállal valaki, annál kevesebbet kell belőle visszafizetni. Az első gyermeknél a várandóság harmadik hónapja után három évig nem kell törlesztőrészletet fizetni, és a kölcsön a futamidő végéig kamatmentessé válik. A második gyermeknél - a törlesztőrészlet felfüggesztése mellett - elengedik a fennmaradó hitel 30 százalékát, a harmadik gyermeknél pedig elengedik a fennmaradó hitel teljes összegét - ismertette Zsigó Róbert.



Úgy folytatta, az adatok szerint 90 százalékban a maximális, vagyis 10 millió forintos kölcsönt vették fel az igénylők.



Felhívta a figyelmet, hogy a támogatásra már a várandósság előtt is jelentkezhetnek a házaspárok.



"Április 3-án arról is szavazunk, hogy előre megyünk-e a gyermekesek támogatásában vagy vissza, a Gyurcsány-korszakba. Korábban egyszer már megnyirbáltak a családtámogatásokat, és ma is az európai baloldal álláspontját osztják: a demográfiai problémákat bevándorlók betelepítésével akarják megoldani" - mondta a családokért felelős államtitkár.