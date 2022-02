Agrárminisztérium

A FAO képviselője méltatta a magyar élelmezésbiztonsági javaslato

A magyar élelmezésbiztonsági javaslat eljutott a FAO-hoz, azaz az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetéhez. Bencsik Dávid helyettes államtitkár a FAO főigazgató-helyettesével, Vladimir Rakhmaninnal folytatott online megbeszélést - tájékoztatta az Agrárminisztérium (AM) kedden közleményben az MTI-t.



Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) aktív szerepet vállal a fenntartható mezőgazdaság és élelmezés kialakításában, mind regionális szinten, mind globálisan - írja a szaktárca közleményében.



Bencsik Dávid, az Agrárminisztérium nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára éppen ezért egyeztetést folytatott a FAO Európai és Közép-Ázsiai Regionális Hivatalának vezetőjével, valamint a római központ illetékes szakértőjével a magyar agrárinnovációk szerepéről és lehetőségeiről a fenntartható élelmezési rendszerek kialakításában.



A helyettes államtitkár, aki egyben az ENSZ Élelmezési Rendszerek magyar nemzeti koordinátora is kiemelte, hogy Magyarország nagy hangsúlyt fektet a technológiai agrárfejlesztésekre és a feldolgozóipar fejlesztésére. Bencsik Dávid szerint a cél az, hogy a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar nagyobb tudásbázisra, csúcstechnológiára építve, alacsonyabb költséggel, kisebb környezeti terhelés mellett fenntartható, egészséges és piacképes árukat és szolgáltatásokat állítson elő.



A helyettes államtitkár a találkozón az ENSZ képviselőinek egy magyarországi fejlesztésű, a tudomány és a privátszféra közös fejlesztésén alapuló beltéri vertikális gazdálkodási koncepciót is bemutatott, amely technológia útján az előállított zöldség, gyümölcs és akár állati takarmány jelentősen növelheti az élelmezésbiztonságot, különösen a szélsőséges éghajlattal sújtott országokban. A helyettes államtitkár beszámolt róla, hogy jelenleg is fejlesztés alatt áll Budapesten egy Közép-Európában is egyedülálló zárt, körforgásos rendszerben működő, hulladékmentes városi beltéri növényfarm fejlesztése a tudomány és a vállalati szféra összefogásával.

Az eseményen Szabó István, a MATE oktatási és nemzetközi rektor-helyettese beszámolt a beltéri vertikális gazdálkodási koncepció tudományos hátteréről és a koncepció körül kialakuló nemzetközi tudományos együttműködésekről. A koncepciónak otthont és technológiai alapot adó nagyvállalat, a Tungsram elnök-vezérigazgatója, Joerg Bauer a kormányzati, tudományos és vállalati szintű partnerségi együttműködésről és a program nemzetközi vetületeiről adott részletesebb tájékoztatást.



A FAO főigazgató-helyettese és európai, valamint közép-ázsiai regionális képviselője a magyar élelmezésbiztonsági javaslat minél szélesebb körben történő bemutatásának szükségességére hívta fel a magyar partnerek figyelmét és kiemelte a kezdeményezés fontosságát, annak létjogosultságát. Vladimir Rakhmanin hozzátette, hogy a FAO már foglalkozik a kérdéskörrel, többek között a vertikális farm technológiával is. A magyar javaslat pozitívumaként értékelte, hogy nem profit-, hanem a közösségi felelősség orientált. A javaslat egy nemzetközi kutatói és tudományos bázison nyugszik, amelyet egy világhírű magyar vállalat, a Tungsram biztosít.



A megbeszélésen részt vett Hafiz Muminjanov, a FAO római központjának növénytermesztési rendszerek fenntartható intenzifikálásáért felelős mezőgazdasági tisztviselője is - tájékoztatott közleményében az AM.