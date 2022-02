Harag és gyász

Szorcsik Viktória: kínhalált halt az ápolónők miatt az öcsém

Két hónapja szörnyű körülmények közt halt meg az öccse, akit egy budapesti kórházban bántalmaztak, megaláztak, megloptak és nem láttak el rendesen, ami miatt vérmérgezést kapott - állítja Szorcsik Viktória.



A színésznő a Blikknek elmondta: öccsének, Bélának májzsugorodása és veseelégtelensége volt, amelyek miatt olyan súlyos állapotba került, hogy otthon már nem tudták ellátni. Ezért egy budapesti kórházba szállították, ott viszont kiderült, hogy ezek mellett még egy tályog is van a lábán, ezért azonnal meg kellett műteni.



"A kórházban a szükséges protokoll után úgy döntöttek, átteszik egy másik fővárosi intézménybe, amelyről később tudtam meg, hogy csak halálsorként emlegetik" - idézte fel, hozzátéve, hogy ekkor fordult minden igazán rosszra.



"Akkor már pelenkázni kellett az öcsémet, magatehetetlen volt. Mivel az ápolók nem figyeltek rá, nem tették rendszeresen tisztába, az ürülék belefolyt a sebbe és elfertőződött. Vérmérgezést kapott, majd kétoldali tüdőgyulladása is lett, mivel még a takaróját is elvették, éjjel pedig fázott" - mondta a színésznő. Hozzátette: öccsét "megalázták, lelkileg bántalmazták, gúnyolták, ráadásul nem is látták el megfelelően". Ezenkívül egy alkalommal ki is kötözték, pedig ezt semmi sem indokolta volna.



"Nem tudott enni-inni, mozogni, tisztálkodni, az ápolók pedig ezen szórakoztak. Volt, hogy Béla éjjel sírva hívta az édesanyánkat, hogy miként bánnak vele" - fogalmazott a színésznő, hozzátéve, hogy amikor bement hozzá, rá sem ismert. Nyújtotta a kezét, zokogva mesélte, hogyan bánnak vele, azt kérte, vigyük haza, mert ennél a bánásmódnál még a halál is jobb - idézi fel a történteket Szorcsik Viktória.

Ezután arról beszélt, hogy hiába vásárolt be öccsének, és vitt be ruhákat a kórházba, mindenét ellopták.



"A cipője is eltűnt, papucsban hozták haza a szüleim" - mondta, hozzátéve azt, hogy ezután a kórházból felhívták a szüleit, hogy vigyék el az öccsét, mert nincs sebészük, nem tudják ellátni a sebét.



Így végül a salgótarjáni kórházba a szülők szállították át, holott ez a mentősök dolga lett volna. Ott kitisztították, átkötötték a sebét, ezután pedig hazaengedték. Pár órával később azonban elvesztette az eszméletét, és a kiérkező mentősöknek kellett újraéleszteniük. Így ismét kórházba került Salgótarjánban, és ez alkalommal már olyan rossz állapotban, hogy nem tudták megmenteni az életét.



A színésznő szerint az öccse egyik szobatársa is megerősítette, hogy a férfi bántalmazták és megalázták a budapesti kórházban, és minden igaz volt, amire panaszkodott. Egyelőre azonban nem tettek panaszt az intézményben, mivel a tragédia miatt ezzel még nem tudtak foglalkozni.



"Tehetetlen düh van bennem, sosem bocsátom meg, hogy így bántak a testvéremmel [...]. Nem akarunk kártérítést, mert nem megyünk vele semmire, őt már semmi nem hozza vissza, de azt akarom, ez soha többé ne történhessen meg senkivel" - mondta a színésznő, majd hozzátette: megígérte az öccsének a halálos ágyán, hogy az egész világ megtudja, hogyan bántak vele, és a színésznő nem fél a következményektől sem.