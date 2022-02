Kormány

Zsigó Róbert: több mint százezer család igényelte eddig az otthonfelújítási támogatást - videó

A családok eddig csaknem 190 milliárd forint összegben adtak le igénylést a támogatásra a Magyar Államkincstárnak. 2022.02.14 08:50 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Több mint százezer család igényelte otthona felújításához a vissza nem térítendő állami támogatást - közölte a családokért felelős parlamenti államtitkár hétfőn Facebook-oldalán.



Zsigó Róbert a videóban kiemelte, hogy a családok eddig csaknem 190 milliárd forint összegben adtak le igénylést a támogatásra a Magyar Államkincstárnak.



Ez azt jelenti, hogy az otthonfelújítási támogatás beváltotta a hozzá fűzött reményeket - tette hozzá.



Azt mondta: a kormány egy éve indította el Magyarország eddigi legnagyobb otthonteremtési programját, így tavaly óta a gyermekes családok nemcsak az új otthonok megvásárlásához, építéséhez, hanem meglévő otthonaik felújításához is kaphatnak vissza nem térítendő támogatást.



Korábban nem volt az országban ilyen átfogó otthonfelújítási program - hangsúlyozta.



Az államtitkár beszélt arról is, hogy a baloldal 2010 előtt megszüntette az otthonteremtési támogatásokat és megnyirbálta a családtámogatásokat, ezzel kiszolgáltatott helyzetbe hozta a gyermekes családokat.



A jelenlegi kormány olyan támogatási formákat alkotott, amelyekkel a családok élete biztonságosabbá, kiszámíthatóbbá válik, és azért dolgozik, hogy "biztos tető legyen a családok feje felett" - mondta, kiemelve: a koronavírus-járvány időszakában sem szüntetik meg a családtámogatásokat és az otthonteremtési lehetőségeket, hanem tovább bővítik azokat.



Zsigó Róbert úgy fogalmazott: "Magyarország családbarát ország, és azért dolgozunk, hogy ez így is maradjon, mert Magyarországnak a családok támogatásában is előre kell menni, nem hátra."