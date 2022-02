Választás 2022

Márki-Zay: az ellenzék jelöltjei minden választókerületben összegyűjtötték a szükséges ajánlást

Mind a 106 egyéni választókerületben összeszedték az ellenzék képviselőjelöltjei számára az április 3-i országgyűlési választásokon induláshoz szükséges számú aláírását - jelentette be a baloldal miniszerelnök-jelöltje szombaton a Facebook-oldalán.



Márki-Zay Péter a videóban gratulált mindazoknak, akik aláírásukkal támogatták a jelöltjeik indulását és aktivistáiknak is, akik segítettek azok összegyűjtésében.



"A minimális mennyiség tehát már önöknek köszönhetően megvan" - mondta Márki-Zay Péter, aki azt is jelezte, hogy folytatják az aláírásgyűjtéseket.



A baloldal miniszerelnök-jelöltje úgy fogalmazott: "49 napunk van arra, hogy felépítsük azt a többséget (...), amely leválthatja Orbán Viktor tolvaj kormányát április 3-án".