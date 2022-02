Konfliktus

MH-parancsnok: a honvédség felkészült arra, hogy megvédje a magyar embereket

A honvédség felkészült arra, hogy ha bármi történik körülöttünk, megvédje a magyar embereket - jelentette ki a Magyar Honvédség parancsnoka szombaton a közmédiának, miután hazaérkezett az Egyesült Államokban tett hivatalos látogatásáról.



Ruszin-Szendi Romulusz azt mondta, az Egyesült Államok szövetségi fővárosában, Washingtonban tárgyalt Mark Milley tábornokkal, az amerikai vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnökével, és Maróth Gáspárral, Magyarország védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztosával részt vett egy haditechnikai bemutatón, valamint meglátogatta a buffalói magyar közösséget.



Arra a kérdésre, hogy a tárgyaláson szó esett-e az orosz-ukrán konfliktusról és hogyan értékelték azt, a parancsnok azt válaszolta, hogy a két katonai vezető közösen gondolkodott a kérdésről. Mindkét fél fontosnak ítéli, hogy a feszültség csökkenjen.



Az Egyesült Államoknak is vannak saját hírszerzési információi, ahogy nekünk is, "de egy dolgot nem szabad elfelejteni: mi itt élünk, Ukrajna a mi szomszédunk, az Egyesült Államok pedig az óceán másik oldalán van" - fogalmazott.



Ruszin-Szendi Romulusz hozzátette, hogy a jelenlegi helyzetet a Magyar Honvédség képes kezelni, és egyelőre minden más eshetőségre csak cselekvési tervek léteznek. "Ez azt jelenti, hogy a Magyar Honvédség felkészül a lehetséges cselekvési változatokra" - mondta.



Arra a kérdésre, hogy érkezhetnek-e amerikai katonák Magyarországra, úgy válaszolt: a NATO éves kiképzési programja folyamatosan zajlik, tehát ahogy eddig, úgy idén is érkeznek külföldi katonák Magyarországra, és a honvédeink is részt vesznek külföldi gyakorlatokon.



Maróth Gáspár védelmi beszerzésekért felelős kormánybiztos arról beszélt, hogy az Egyesült Államokban részt vettek egy tüzérségi rakétavető rendszer éles bemutatóján. Hozzátette: a magyar haderőfejlesztési elképzelések között szerepel "ennek a képességnek" a megteremtése, egyelőre több "jelölt" is van, a megtekintett amerikai eszköz az egyik, egy közép- és hosszú távú rakéta-sorozatvető egység, amely fejlesztés alatt áll.