Választás 2022 - A választók online is ellenőrizhetik, melyik jelölt ívén szerepel az ajánlásuk

A választópolgárok az áprilisi országgyűlési választás jelöltajánlási időszaka alatt kérhetnek tájékoztatást a választási irodáktól arról, hogy melyik jelölt ívén szerepel az ajánlásuk, és idén a Nemzeti Választási Iroda (NVI) többletszolgáltatásának köszönhetően mindez már online is ellenőrizhető lesz a számukra.



Az Országgyűlés 2014 nyarán módosította a választási eljárási törvényt, és teremtett lehetőséget arra, hogy a választópolgárok tájékoztatást kérhessenek arról, hogy a leellenőrzött ajánlások között szerepelt-e olyan, amely az adataikat tartalmazza.



Az április 3-ai országgyűlési választásra február 12-étől február 25-én 16 óráig lehet jelöltet állítani. A választási irodáknak három napjuk van az ajánlások ellenőrzésére, a választási bizottságok ezt követően döntenek a jelöltek nyilvántartásba vételéről, ehhez a jelölteknek 500 érvényes ajánlásra van szükségük.



A választási irodák az ajánlások ellenőrzésekor rögzítik a választási informatikai rendszerben, hogy a választópolgár ajánlott-e jelöltet, és ha igen, melyiket; erre azért van szükség, mert egy választópolgár ugyan választókerületének több jelöltjét is ajánlhatja, de egy jelöltet csak egyszer. Így kérésre az irodák meg tudják mondani, hogy a választópolgár adatai melyik jelölt ellenőrzött ajánlásai között szerepelnek.



A választópolgárok a lakóhelyük szerinti egyéni választókerületi választási iroda vezetőjétől, a jegyzőtől kérhetik a tájékoztatást. Mivel az irodák csak addig folytatják a tételes ellenőrzést, amíg az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot, csak az így ellenőrzött ajánlások "kereshetők" vissza.



Az idei országgyűlési választásra - a választói bizalom erősítése érdekében - a Nemzeti Választási Iroda bevezeti a leadott ajánlások online ellenőrzésének lehetőségét. A fejlesztés nyomán ez a valasztas.hu oldalon, illetve a magyarorszag.hu oldalon keresztül is elérhető lesz, azonosítást követően. Ez lehet ügyfélkapus felhasználónév és jelszó megadása, e-személyi igazolvány, részleges kódú telefonos azonosítás vagy videós azonosítás.



Az NVI közlése szerint az újítás utolsó tesztelési fázisa a kampány indulását megelőzően kezdődött. A következő napokban, a rendszer alapját jelentő első ajánlási adatok beérkezése után pedig éles üzemben is elérhetővé válik a fejlesztés.



Az NVI várakozásai szerint a könnyebb ellenőrizhetőség az ajánlások hitelességével kapcsolatos kételyek visszaszorítását is elősegíti majd.



Ha felmerül az ajánlással való visszaélés lehetősége, akkor a választópolgár az ügyével a nyomozóhatósághoz fordulhat, illetve kifogást nyújthat be.