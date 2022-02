Oktatás

Emmi: egyeztetések a pedagógus szakszervezetekkel

A kormány számára a gyerekek és a szülők a legfontosabbak, az oktatásnak a gyermekek érdekét kell szolgálnia - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) pénteken az MTI-vel.



A tárca közleményében arra kérte a szakszervezeteket, hogy legyenek tekintettel a gyerekekre.



A "baloldali kötődésű szakszervezetek" 2010-ben nem szerveztek sztrájkot, amikor a pedagógusoktól a Gyurcsány-Bajnai kormány elvett egyhavi bért - emlékeztettek.



A bérek rendezését 2010 után a kormány a pedagógusokkal kezdte. Béremelés tekintetében most az egészségügyi dolgozók, ápolók, orvosok és a szociális szféra dolgozói vannak soron, vita a további pedagógus-béremelés időzítéséről van - hangsúlyozta az Emmi.



A kormány mindig kész tárgyalni, de a törvényeket mindenkinek be kell tartani - fogalmaztak, hozzátéve, hogy a legutóbbi sztrájk - a bíróság által is megállapított módon - "egyértelműen törvényellenes" volt.