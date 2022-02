Koronavírus-járvány

Schobert Norbert: Covid-sztrókom volt

A fitneszguru egy tévéinterjúban beszélt erről, amely péntek este kerül adásba az ATV-n. Elmondta, hogy tavaly nyáron, a sztrókja előtt a kutyájukkal ment futni. De amikor hazaértek rosszul lett és összeesett a ház előtt.



Állítása szerint 45 percig a földön feküdt, végül a kutyája miatt figyelt fel rá a szomszéd, ők hívták ki a mentőt - írja a Blikk. Hozzátette: erre félig-meddig emlékszik, valamint egy kamera is rögzítette a történteket.



"Az ember megpróbál felállni, a baloldal működik, a jobb nem működik, és csak pörögsz, mint egy csótány a földön. Nem tudsz semmit csinálni" - így írta le a beszélgetésben Schobert Norbert, hogy milyen volt ezt átélni.



Hozzátette. úgy tudja, hogy "Covid-sztrókja" lehetett, mivel semmilyen szív- és érrendszeri előjele nem volt a bajnak. Azelőtt három héttel kapta meg viszont a koronavírus elleni oltást, valamint - ettől függetlenül - koronavírusos tüneteket is észlelt magán a sztrókot megelőző napokban.



"Fájt a fejem, fájt a torkom, elmúlt, visszajött, napról napra visszajött, és egyszer csak összeestem. Erre azt mondja az orvostudomány, hogy Covid-sztrók" - fogalmazott a műsorban, hozzátéve: több emberről tud, akik sztrókot kaptak a koronavírus után. Az anyósa például felépült a koronavírus-fertőzésből, de utána egy vérrög keletkezése miatt meghalt.

A fitneszguru a fentiek mellett is azt mondta, hogy szerinte fontos az oltás beadása.



"Egy biztos, oltani jobb, mint nem oltani, ezt elég sok kísérlet alátámasztja. Az, hogy minek milyen mellékhatása van, illetve kinek hogyan reagál a szervezete, másik kérdés. Egy olyan vírussal állunk szembe, amint még nem ismerünk igazán" - fogalmazott Schobert Norbert.



Az interjúban arról is beszélt, hogy milyen gyermekkora volt, hogyan nevelte gyermekeit és milyen embernek tartja most magát.



"Mindenki ismer, de kevesen ismernek igazán. Valójában introvertált vagyok, kevés közeli barátom van. Főzök a családnak minden nap, együtt vacsorázunk és beszélgetünk. Nem járok szórakozóhelyre, kétszer egy héten elviszem Rékát randizni. Évente van 100 randim a feleségemmel, lehiggadtam és tök unalmas pasi lettem. A betegségek megneveltek" - mondta a fitneszguru.