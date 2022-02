Koronavírus-járvány

OGYÉI: csökkenhet az antigén gyorstesztek ára

Várhatóan nő az árverseny, ezáltal csökkenhet az antigén gyorstesztek ára, miután szerdától kiskereskedelmi üzletek is árulhatnak ilyen terméket - közölte az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) csütörtökön az MTI-vel.



Szerdától minden gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazási engedéllyel rendelkező üzletben, például kiskereskedelmi láncoknál, drogériákban és benzinkutakon is árulhatnak a Covid-19 kimutatására készült antigén gyorstesztet - idézték fel. Korábban csak gyógyszertárban és gyógyászati segédeszközöket forgalmazó üzletben lehetett ilyet vásárolni.



Kiemelték: csak a gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazási engedéllyel rendelkező üzletek forgalmazhatnak gyorstesztet. Ezt az engedélyt az OGYÉI-től kérhetik a kiskereskedelmi egységek. Jelenleg 758 kiskereskedelmi üzletnek van gyógyszerforgalmazási engedélye - tették hozzá.



A rendelkezés következtében javul a lakosság hozzáférése az önellenőrzési célt szolgáló gyorstesztekhez, nőhet az árverseny, és csökkenhet a gyorstesztek ára - emelték ki.



Hozzáfűzték: a PCR-teszt továbbra is hatósági áras, maximális ára 19 500 forint.



A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy a koronavírus-gyanús betegeknek a háziorvosok továbbra is ingyenesen elvégzik vagy megrendelik a tesztet. Fizetnie csak annak kell a tesztért, aki úgy dönt, hogy önkéntesen vásárol magának belőle.



Az otthon elvégzett gyorsteszt pozitív eredménye nem hivatalos. A fertőzés hivatalosan akkor igazolt, ha a pozitív eredményt a háziorvos vagy más egészségügyi szolgáltató az EESZT-ben rögzíti - hívták fel a figyelmet. Azt javasolták, hogy ha valakinek a saját magán végzett gyorstesztje pozitív, keresse fel a háziorvosát.