Koronavírus-járvány

Müller Cecília: továbbra is a harmadik oltáson van a hangsúly

Az országos tisztifőorvos szerint annak felvétele nagy bizonyossággal segít leküzdeni a betegséget, amely enyhébb formában jelentkezik azoknál, akik oltottak. 2022.02.10 08:49 MTI

Továbbra is a koronavírus elleni harmadik oltás felvételén van a hangsúly, hiszen kimutatható, hogy az alapimmunizálást adó két oltástól számított negyedik hónaptól csökken az emberi szervezet védekezőképessége a vírussal szemben - erről az országos tisztifőorvos beszélt az M1 aktuális csatorna csütörtök reggeli műsorában.



Müller Cecília elmondta, a harmadik oltás felvétele nagy bizonyossággal segít leküzdeni a betegséget, amely enyhébb formában jelentkezik azoknál, akik oltottak.



A szakember az omikron vírusvariáns "lopakodónak" nevezett alvariánsáról elmondta, nevét onnan kapta, hogy a hagyományos PCR-tesztekkel kimutatható, ugyanakkor a specifikus PCR-ral nem mindig.



Úgy fogalmazott: az omikron lopakodó variánsától nem kell megijedni; ugyan a fertőzőképessége erősebb, a klinikai tünetekben, a betegség lefolyásában hasonló képet mutat az omikronhoz. Hozzátette: Dániában már az elvégzett tesztek 66 százalékában az omikron "lopakodó" variánsát mutatják ki.



Magyarországon az elmúlt heti adatok szerint 98 százalékban a koronavírus omikron variánsa okoz fertőzést - tette hozzá.



A koronavírus örökítőanyagának szennyvízben mért mennyiségével kapcsolatban Müller Cecília elmondta, az adatok országos szinten stagnálást mutatnak, ami jó hír az elkövetkező hetekre nézve.



Elmondta, ezzel a módszerrel a szakemberek következtetni tudnak a következő hetek megbetegedési adataira, kórházi esetszámokra, hiszen négymillió ember mintáját reprezentálja.



Müller Cecília kiemelte, a módszert a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) szakemberei fejlesztették ki, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pedig tervet készít és ajánlja a módszert más országoknak is.