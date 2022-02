Koronavírus-járvány

Szijjártó: a vakcinagyártási kapacitások bővítésével megelőzhető az újabb vírusvariánsok terjedése

Hatalmas versenyfutás zajlik a koronavírus terjedése és a vakcinagyártási kapacitások bővítése között, ugyanis minél előbb sikerül megnövelni a kapacitásokat, annál eredményesebben lehet megelőzni az újabb variánsok kialakulását - közölte a tárca közleménye szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Lyonban.



A tárcavezető az európai uniós tagállamok kül- és egészségügyi miniszteri konferenciáján hangsúlyozta, hogy "kapacitáskérdés van", ezért a lehető leggyorsabban létre kell hozni világszerte a szükséges gyártási képességeket.



Majd emlékeztetett rá, hogy Magyarországon jelenleg is zajlik a Nemzeti Oltóanyaggyár építése, amellyel hazánk már az idei év végétől részt tud majd venni a globális vakcinaelőállításban.



"Itt lenne az ideje, hogy a világ végre felismerje, hogy a vakcinaválasztás nem politikai állásfoglalás (.) Amikor arra próbál az egész világ törekedni, hogy minél több vakcina legyen, akkor ne politikai kérdés legyen, hogy melyik vakcinát hagyják jóvá vagy melyiket nem" - emelte ki Szijjártó Péter.



"A napnál is világosabb, hogy a Magyarországon használt keleti oltóanyagok jól működnek, biztonságosak és hatásosak. Ezért itt lenne az ideje annak, hogy a nemzetközi szervezetek is szakmai és ne politikai döntést hozzanak ebben a kérdésben" - tette hozzá.



Az EU soros francia elnöksége által szervezett értekezlet fő célja annak megvitatása, hogy a közösség miként tudná hatékonyan segíteni a fejlődő országokat a világjárvány elleni küzdelemben.