Koronavírus-járvány

Megjelent a rendelet: boltokban is lehet gyorstesztet árulni Magyarországon

A GVH még januárban javasolta, ugyanis szerintük így lehet letörni a régiós és EU-s összehasonlításban is magas árakat. 2022.02.09 08:17 ma.hu

A kedd esti Magyar Közlönyben jelent meg a rendelet, amely lehetővé teszi, hogy koronavírus antigén gyorsteszteket ezentúl a gyógyszertárakon kívül a boltokban is árusíthassák. Eszerint akár benzinkutakon, vagy drogériákban is lehet majd tesztet venni, és ez egészen addig így lesz, amíg a veszélyhelyzet fennáll.



Mint ismeretes, a GVH még januárban javasolta, hogy a kormány döntsön így, ugyanis szerintük így lehet letörni a régiós és EU-s összehasonlításban is magas árakat.