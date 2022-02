Koronavírus-járvány

Dúró Dóra is beoltatta magát

Dúró Dóra és Novák Előd tavaly tavasszal beoltatta magát, de a harmadik oltást nem kívánják felvenni - többek között erről beszélt a Mi Hazánk elnök-helyettese az Indexnek adott interjújában.



"Először azt mondták, hogy nem lesz semmiféle mellékhatása a vakcináknak, továbbá élethossziglan fognak védeni a koronavírustól, és ennek tudatának zárták le az országot. Nos, ma már senki sem állítja, hogy a vakcina élethossziglan véd, és bizony mellékhatások is előfordulnak. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter azt is mondta tavaly januárban túlzott határozottsággal, hogy akit beoltanak, az nem fertőződhet meg, ma viszont már csak arról szól a fáma, hogy a beoltottak is megbetegedhetnek, legfeljebb a tüneteik lesznek enyhébbek. És hát bizony vannak mellékhatások is" - magyarázta Dúró az Indexnek.



Arra a kérdésre, hogy ő be van oltva, de Toroczkai László nincs, sőt köztudottan oltásellenes, és ez okoz-e feszültséget párton belül, elárulta: a fél elnökség és a fél párt oltott. "A Mi Hazánk olyan párt, amelyben mindenki szabadon dönt ezekben a kérdésekben. Pont azt szeretnénk társadalmi szinten is, hogy ne állítsák szembe az oltottakat és az oltatlanokat" - mondta a politikus.



"Főként a nagyszülők és az unokák találkozása érdekében, rájuk való tekintettel vállaltuk az oltást tavaly tavasszal, bár többet nem engedünk beadni magunknak, a gyerekeink oltását pedig végképp ellenezzük, még ha nagyon meg is nehezítik az oltatlan családok életét, abból akkor sem engedünk" -magyarázta az oltáskritikus képviselő.



Szerinte Jakab Péter szavazatszerzésből kezdett a kötelező oltások ellen kampányolni. "Hatvan nappal a választások előtt elkezd aláírásokat gyűjteni a kötelező oltás ellen úgy, hogy nem is sokkal korábban még minden addiginál átfogóbb oltási kampányt követelt a Jobbik, és az a Komáromi Zoltán az egészségügyiminiszter-jelöltjük, aki azt mondta: meg kell keresni mind a hárommillió oltatlant, és be kell őket oltani. A kettő egyszerre nem megy. A mi Covid-politikánk nemcsak az oltásokra vonatkozik, mi már a lezárásokat is kezdettől fogva elleneztük. Akkor is azt mondtuk, hogy a védekezést a veszélyeztetett csoportokra kellett volna koncentrálni, főleg az idősekre" - mondta Dúró.