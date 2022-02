Pikáns titkok

Schmuck Andor elárulta, hány nővel volt eddig dolga

2022.02.07 ma.hu

A politikus nem adja fel a reményt, hogy újra megnősül majd, ezért mindig nyitott szemmel jár, és ha úgy adódna, hogy megérinti a szerelem, szívesen kötné össze az életét új választottjával. Tény, hogy a válása után már egy fekete hajú hölggyel látták vacsorázni őt, míg az augusztus 20-i tűzijátékot egy szőke nővel nézte végig - szúrta ki a Best magazin.



Mindig is sok nő vette körül Schmuck Andort, akinek - állítása szerint - izgalmas viszonyai, házasságai is voltak.



"Harminc-negyven olyan kapcsolatot tudok összeszámolni, ami több volt, mint egy egyéjszakás kaland. (...) Mindig engem szedtek fel, mindig engem választottak, én soha nem kezdeményezek" - árulta el nemrég a 24.hu-nak az 51 éves politikus, hozzátéve: ő soha nem azt nézte, ki hány éves, hanem azt, hogy milyen ember.