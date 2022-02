Gazdaság

Állampapír-nyereményjátékot hirdet a Magyar Államkincstár

Állampapír-vásárlásért és számlanyitásért is állampapírra váltható utalványt nyerhetnek a Magyar Államkincstár (Kincstár) ügyfelei - közölte a Kincstár.



A nyereményjátékban azok vehetnek részt, akik új értékpapírszámlát, vagy gyermeküknek Start-számlát nyitnak Ügyfélkapun keresztül a Kincstárnál, és azon legalább 100 ezer forintért vásárolnak állampapírt, illetve a meglévő számlájukon ugyanennyit fektetnek állampapírba március 31-ig.



Az állampapír-vásárlók között 50 darab 50 ezer forintos utalványt, új számla nyitásával egybekötött állampapír-vásárlásért 25 darab 100 ezer forintos, a Kincstárban állampapír vásárlására fordítható utalványt sorsolnak ki. A két nyereményjátékra egyszerre is lehet jelentkezni.



A közlemény szerint a nyereményjátékkal a lakossági állampapír-vásárlás előnyeit szeretnék megismertetni a megtakarításukat befektetni szándékozó ügyfelekkel. A Kincstár ehhez kényelmi szolgáltatásokat és kedvező feltételeket biztosít. A számlavezetés díjmentes, az online szolgáltatások kényelmes és biztonságos kezelést tesznek lehetővé - írták.



Hozzátették, hogy a Kincstár piacvezetőnek számít az online állampapír értékesítésben, továbbá a személyes megjelenés nélküli, Ügyfélkapun keresztüli értékpapír-számlanyitásban is élen jár. A lakosság kezében lévő aktuális állampapír-állomány 35 százalékát kezelik, vagyis több mint 3500 milliárd forintnyit. Ezen felül a családok már majdnem 273 ezer gyermek részére nyitottak Start-számlát, amelyen összesen 153 milliárd forint értékű Babakötvényt birtokolnak.



A állampapír-nyereményjátékra a részvételi szándékot az Ügyfélkapun keresztül kell jelezni. További részletek a Kincstár weboldalán olvashatók.