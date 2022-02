Önkormányzat

Karácsony: megújul a Szilágyi Erzsébet fasor

A tavaly ősszel és most kivágott összesen 32 fa helyett egy éven belül újakat ültetnek majd. 2022.02.03 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Március végéig megújítja a budapesti Szilágyi Erzsébet fasor két kerületen is átnyúló, 628 fából álló fasorát a Főkert - írta Budapest főpolgármestere csütörtökön a Facebook-oldalán.



Karácsony Gergely közölte: jelenleg a faápolási feladatokat a Széll Kálmán tértől a Hűvösvölgyi út Budakeszi úti elágazásáig végzik, ennek során 367 fa esetében kell - az előzetes állapotfelméréseknek megfelelő mértékű - beavatkozást végrehajtani.



A legtöbb, mintegy 250 esetben gallyazással rendbehozható állapotú fákkal van dolguk a Főkert munkatársainak, de csaknem 110 fa esetében "személyre szabott" mértékű visszavágással tudnak csak eredményt elérni, 16-nak az állapota pedig olyan súlyos, hogy biztonsági okokból csak az eltávolításuk jöhet szóba - tette hozzá.



A bejegyzés szerint a tavaly ősszel és most kivágott összesen 32 fa helyett egy éven belül újakat ültetnek majd.



Karácsony Gergely rámutatott, hogy a Szilágyi Erzsébet fasor idős fái - kőrisek, vadgesztenyék, japán akácok és ostorfák - a többi városi fához hasonló kihívásokkal küzdenek, ám esetükben extra nehezítő tényező, hogy a környező épületek által kialakított szélcsatornában kell helytállniuk.



Mindezek miatt sok fa állapota leromlott, különösen a vadgesztenyék szorulnak alapos ápolásra. Szeles időjárás esetén a fasorról sok bejelentést kap a Főkert, letört ágakról, kidőlő fákról, így egyre időszerűbbé vált egy átfogó, egységesen ápolt fasor kialakítása, hogy a kerületi lakosok és az arra közlekedők is biztonságban járhassanak a fák alatt - írta a főpolgármester.