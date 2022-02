Koronavírus-járvány

Májusig 2 oltással érvényes marad az oltási igazolvány!

A kormány áttekintette az európai védekezést is, és mint kiderült, sem Brüsszel, sem más uniós országok a korábbi várakozásokkal szemben a védettségi igazolvánnyal kapcsolatban nem vezettek be szigorú szabályozásokat, ezért a 2. oltástól számított 270 napig érvényesek maradtak az uniós igazolványok. Hogy ne legyünk hátrányos helyzetben, ezért megváltoztatta a magyar kormány a döntését, így május elsejéig 2 oltással továbbra is érvényesek az oltási igazolványok.