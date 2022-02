Légi

Megtalálták a rejtélyes gépet, amely megsértette a magyar légteret - videó

Az ukrán határőrök Kárpátalján találták meg azt a helikoptert, amely a feltételezések szerint január 31-én megsértette a magyar légteret - írja a Kárpáti Igaz Szó. Miután az ukrán és a magyar hatóságok is észlelték a Magyarország légterébe belépő ismeretlen légi járművet kiterjedt kutatás kezdődött.



Végül Alsóhidegpatak (Nizsnij Sztudenij) település közelében, egy gyalog is nehezen megközelíthető hegyi tisztáson bukkantak rá a helikopterre.



A munkácsi határőrség szóvivője közölte, a gép átvizsgálásakor az utastérben csempészcigarettát találtak, de akár embercsempészésre is használhatták a helikoptert, amely a két pilótán kívül 6 embert képes szállítani. A helyszínelésnél talált több mint 500 doboz adó- és zárjegy nélküli cigarettát lefoglalták.



A gépet egyelőre a hatóságok őrzik, nemzetközi repülési szabályok megsértése miatt indult nyomozás. Eddig három gyanúsított, két munkácsi és egy huszti férfit került a nyomozók látókörébe. Eddig annyit tudni, hogy a helikoptert novemberben egy észak-ukrajnai megyében vették.



Mint ismeretes, egy Ukrajna felől a magyar légtérbe belépő ismeretlen légi jármű miatt riasztották a honvédség vadászgépeit hétfőn.



Akkor a honvédelmi tárca annyit közölt, a légtérsértő gép nem létesített rádióösszeköttetést a légi irányítással, repülési tervvel sem rendelkezett.



Mire a magyar vadászgépek az érintett légtérbe értek, az ismeretlen repülőeszköz elhagyta az országot. A légtérben a határsértés megismétlődésének megelőzése érdekében a géppár járőrözött, majd incidens nélkül visszatért a kecskeméti bázisra.