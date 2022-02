Tragédia

Hatalmas bírság miatt lehetett öngyilkos a kormányhivatalban magát felgyújtó kisnyugdíjas

A férfi kutyája megharapott egy nőt, aki ezért feljelentette. A harapásért kapott bírság lehetett az utolsó csepp a pohárban. 2022.02.01 18:35 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Mint ahogyan arról hétfőn a ma.hu is beszámolt, felgyújtotta magát egy idős férfi a veszprémi kormányhivatalban, az égési sérüléseibe még a helyszínen halt bele.



A Blikk azt írja, hogy P. Lajos egy szokatlanul nagy összegű bírság miatt dönthetett amellett, hogy véget vet életének. A 74 éves férfi Vilonyán lakott a feleségével, gyerekeikkel, valamint kutyáikkal. A kutyák egyike néhány hete rátámadt egy helybéli nőre, aki feljelentést tett a férfi ellen a harapás miatt.



A hatóságok egy helybéli beszámolója szerint megvizsgálták a kutyát, amely nem volt bechipelve, valamint oltásait sem találták rendben, így tetemes összegre büntették a férfit. P. Lajost a helyiek értesülései szerint másfél millió forintos büntetés megfizetésére kötelezték, a férfi azonban ezt nem tudta megfizetni, hiszen havonta mindössze harmincezer forintból élt. A férfi feleségét a rendőrök kedden kihallgatták.



Azt beszélik, P. Lajos az öngyilkossága előtt nem sokkal egy benzines kannával a kezében sétált, így minden bizonnyal készülhetett a tettére. A veszprémi hivatalban, miután meggyújtotta magát, a lángok átterjedtek a berendezési tárgyakra is, így jelentős anyagi károk keletkeztek. A rendőrség közveszélyokozás miatt indított büntetőeljárást, amit P. Lajos halála miatt vélhetően rövidesen meg is fognak szüntetni.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, Magyarországon hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegélyszámot!