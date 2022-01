Kormány

Zsigó Róbert: februárban érkezik a 13. havi nyugdíj - videó

A kormány a járvány miatt döntött úgy, hogy még több támogatást szeretne adni az időseknek, ezért előre hozták a 13. havi nyugdíj kifizetését. 2022.01.31 09:06 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A novemberi nyugdíjprémium és a januári nyugdíjemelés után februárban érkezik a 13. havi nyugdíj - mondta a családokért felelős parlamenti államtitkár hétfőn, a Facebookon közzétett videóbejegyzésében.



Zsigó Róbert közölte: a kormány a járvány miatt döntött úgy, hogy még több támogatást szeretne adni az időseknek, ezért előre hozták a 13. havi nyugdíj kifizetését.



Februárban tehát dupla nyugdíj érkezik, az átutalás 11-én történik, a postai kézbesítés pedig 9-én kezdődik - ismertette.



A 13. havi nyugdíj kifizetésére 371 milliárd forintot fordít a kormány, amit a gazdaság jó teljesítménye teszi lehetővé - emelte ki.



Fontosnak tartják ugyanis, hogy a gazdasági növekedésből a gyermekes családok, a munkavállalók és a fiatalok mellett az idősek is részesüljenek - tette hozzá.



Elmondta azt is, hogy a nyugdíjasok megélhetését a rezsicsökkentés, és több alapvető élelmiszer árának a befagyasztása is segíti.



Zsigó Róbert úgy fogalmazott, hogy a választások közeledtével a baloldal megint csak ígérget az időseknek, ugyanúgy, mint a 2006-os kampányban.



"Gyurcsány akkor is fűt-fát ígért a nyugdíjasoknak, aztán elvett tőlük egyhavi nyugdíjat. Akkor tizenötször emelték a rezsit, a duplájára emelték az élelmiszerek áfáját, valamint bevezették az időseknek a vizitdíjat és a kórházi napidíjat. A baloldal programja ma is ugyanez" - fogalmazott az államtitkár.



Zsigó Róbert azt is mondta, a "kijelölt miniszterelnök-jelöltjük" minden nap elmondja, hogy a rezsicsökkentés, a 13. havi nyugdíj és az élelmiszerárstop "ostobaság", és szerinte a vizitdíjat és a kórházi napidíjat nem kellett volna eltörölni.



Ha a baloldalon múlna, akkor nyugdíjprémium sem lenne, mert a gazdaságpolitikájukkal a gazdasági növekedést is veszélyeztetnék - hangoztatta az államtitkár.



Zsigó Róbert szerint Márki-Zay Péter arról is beszélt, hogy a baloldalnak az a jó, ha minél több idősebb szavazó hal meg a járványban, mert azzal szerinte a baloldalnak nagyobb az esélye a hatalomra.



Az államtitkár a Facebookon arra kérte az időseket, ne hagyják, hogy kihasználja őket a baloldal, mondván: az idősek megbecsülésében is előre kell menni, nem hátra.