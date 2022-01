Választás 2022

Hétfőn kezdik kézbesíteni a választási értesítőket

A Nemzeti Választási Iroda névre szóló küldeményében arról értesíti a választópolgárokat, hogy szerepelnek a névjegyzékben. Az értesítők nyomtatása a január 26-ai névjegyzéki állapotnak megfelelően másnap kezdődött meg, azok kiküldésével az iroda a Magyar Postát bízta meg.



A 7,8 millió választópolgárnak legkésőbb február 11-éig postázzák az értesítőt a lakcímükre arról, hogy szerepelnek a névjegyzékben. Ha valaki ezt nem kapja meg, akkor a jegyzőnél (a helyi választási iroda vezetőjénél) jelezheti, aki ekkor új értesítőt állít ki.



Az értesítő a választópolgár személyes adatai közül csak a nevet, születési nevet, születési időt és a lakcímét tartalmazza.



Tartalmazza továbbá az értesítő a szavazás helyét, idejét, és azt, hogy a választópolgár melyik választókerületben, településen gyakorolhatja választójogát. Jelölik azt is, hogy a szavazókör akadálymentesített-e.



Az értesítő felhívja a választók figyelmét arra, hogy számít a véleményük abban, kik legyenek az Országgyűlés tagjai, valamint a népszavazásra bocsátott kérdésekben - ezeket az értesítő tartalmazza is -, és hogy véleményét a választópolgár úgy tudja kifejezni, ha elmegy szavazni.



Az értesítő tartalmazza azt is, hogy aki nem szerepel a nemzetiségi névjegyzékben, vagy nemzetiségi névjegyzékbe vételénél nem kérte, hogy az terjedjen ki az országgyűlési képviselők választására is, a parlamenti választáson egy egyéni képviselőre és egy pártlistára szavazhat. Ha a pártlisták helyett inkább a nemzetisége országos önkormányzata által állított listára kívánna szavazni, március 18-án 16 óráig kérheti nemzetiségi névjegyzékbe vételét az országgyűlési képviselők választására kiterjedő hatállyal.



Azok a választópolgárok, akik szerepelnek a nemzetiségi névjegyzékben, egy egyéni képviselőre és nemzetiségük országos önkormányzata által állított listára szavazhatnak. Ha a nemzetiségi lista helyett inkább pártlistára kívánnak szavazni, ezt levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül március 30-án 16 óráig, személyesen vagy elektronikus azonosítással április 1-jén 16 óráig kérhetik.



Azoknak, akik még nem nagykorúak, de az április 3-ai választásig betöltik 18. életévüket, ugyancsak most kell megkapniuk az értesítőt.