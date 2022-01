Felmérés

NMHH: a mobilok 32 százalékát úgy cserélik le, hogy még megfelelően működnek

2022.01.29 MTI

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) kutatása szerint a használt mobilok 53 százaléka legfeljebb kétéves, 85 százaléka pedig nem idősebb ötévesnél, 32 százalékuknál a csere elkerülhető lett volna, mert a mobil megfelelően működött, de a használó mégis újat kapott, kedvezmény hatására vásárolt vagy csak megunta korábbi, divatjamúlt darabját.



Az NMHH kommunikációs igazgatósága pénteki, az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: a mobiltelefonok előállításához ritka nyersanyagokat használnak, a gyártás, a szállítás és a használat pedig jelentős károsanyag-kibocsátással és hulladékkal jár. Éppen ezért aggasztó, hogy aránylag kevés időt töltenek el egy tulajdonosnál.



Az NMHH tavaly végzett kutatása alapján Magyarországon a 14 éves vagy idősebb lakosság 94 százaléka használ mobiltelefont.



"Fontos volna, hogy a fogyasztók a használat és a vásárlás során fenntarthatósági szempontokat is figyelembe vegyenek. Ehhez elsősorban hosszú élettartamú készülékekre volna szükség. Ám mivel a technológia gyorsan avul, az emberek gyakran cserélnek készüléket" - jegyezték meg.



Hozzátették, a mobilok rövid életciklusának nem csupán a technológiai avulás az oka. A lecserélt készülékeknek csupán 26 százaléka veszett el, tört össze vagy avult el menthetetlenül. 35 százalékuk elromlott vagy az akkumulátor szorult volna cserére, de 32 százalékuknál semmilyen probléma nem volt, még használhatók voltak.



Jelezték, hogy ezek a telefonok megfelelő kialakítás, alkatrészellátás, szervízhálózat mellett talán javíthatók lettek volna, ezzel csökkentve az új termék gyártásával járó környezeti terhelést.



Kitértek arra is, az újrafelhasználás, a megunt készülékek másodlagos piaca szintén csökkentheti a gyártás iránti igényt. Viszont talán éppen a gyors avulás miatt az embereknek csupán 15 százaléka mobilozik használtan vásárolt vagy kapott készülékkel. A nagy többség (82 százalék) újonnan szerezte be telefonját.



A lecserélt készüléket a használók 25 százaléka ajándékozta vagy adta el, ezzel segítve az újrafelhasználást. Ez az arány látszólag ellentmond a korábban említett, 15 százalékos másodkézből származó mobilhasználói aránynak, ám feltételezhető, hogy az elajándékozott készülékek jelentős részét gyerekek használják, akikre a kutatás nem terjedt ki.



A többség - 56 százalék - új készülék vásárlásakor inkább megtartotta a régit. Csupán 10 százalék adta le elkülönített hulladékként, újrahasznosítás céljából, 3 százalék pedig egyszerűen a szemétbe dobta az ipar számára értékes, ám szennyező hulladékot.



Fontos tudni, hogy az NMHH "Netre fel!" készülékcsere-programjában az elavult, 4G-s hálózatra kapcsolódni nem tudó mobilokat állami támogatás mellett újabbra lehet cserélni, a kereskedőknél leadott készülékek pedig újrahasznosítják.- olvasható a hatóság közleményében.