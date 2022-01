Kormány

Orbán: ha nincs gyermek, nincs jövő

A kormányfő személyes célkitűzése, hogy ha valaki gyermeket vállal, akkor azzal az anyagi életkörülményei ne nehezebbek legyenek, hanem javuljanak. 2022.01.28 09:05 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ha a jelenlegi kormánytöbbség újra bizalmat kap az áprilisi választáson, akkor nemcsak folytatódni fognak a mostani családtámogatási programok, hanem még újabb elemekkel fognak kiegészülni, és amennyiben a gazdaság jobban teljesít, mértékük emelkedni fog - közölte Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken.



A kormányfő azt mondta: személyes célkitűzése ebben az ügyben az, hogy ha valaki gyermeket vállal, akkor azzal az anyagi életkörülményei ne nehezebbek legyenek, hanem javuljanak.



Hangsúlyozta: mély meggyőződésük, hogy ha "nincsen gyerek, akkor nincsen jövő".



"Mi a saját gyermekeinkre szeretnénk hagyni az országot, nem pedig idegenekre, ezért ha van gyermek, akkor van jövő, ha nincs gyermek, nincs jövő se a családnak, se az országnak" - jelentette ki, hozzátéve, ez az első mondata a kormányprogramnak 2010 óta, de már így volt 1998-ban is.



Megjegyezte: Európában a magyarok költik családtámogatásra arányosan a legtöbbet a költségvetésből, nincs olyan ország, amely "a pénzügyek nyelvén is olyan fontosnak tartaná a gyermekeket és a családokat", mint Magyarország.



Közölte: "mi nem akarunk bevándorlóország lenni", az lehetetlen, hogy "idegen felnőttekkel pótoljuk a hiányzó magyar gyerekeket". Az a cél, hogy olyanok legyenek Magyarországon a körülmények, hogy a családok merjenek vállalni gyermekeket - fűzte hozzá.



A jövő heti magyar-orosz csúcstalálkozón Orbán Viktor azt szeretné elérni, hogy Magyarország biztonsága érdekében növeljék meg a gázmegállapodásban rögzített és biztosan szállítandó gáz mennyiségét. A kormányfő jelezte, tárgyalásai előtt egyeztet mind a NATO-val, mind az Európai Unióval.



A miniszterelnök azt az ellenzéki felvetést, hogy "Putyin odarendelte a magyar miniszterelnököt magához Moszkvába" úgy kommentálta: a magyar közvélemény pontosan tudja, hogy "bennünket nem lehet sehova sem odarendelni". Kijelentette: Magyarország egy szuverén ország és a kormánya és vezetői szuverén módon viselkednek.



Hangsúlyozta: a kormány mindig a nemzeti érdekeket tartja szem előtt a külkapcsolatokban is.



Úgy értékelt: a kiegyensúlyozott gazdasági kapcsolat most a legfontosabb, ezért azt szeretné elérni a tárgyalásokon, hogy ebben a nehéz, energiaár-növekedéssel terhelt időben az orosz-magyar kapcsolatokban a kialkudott gázmennyiséget növeljék meg Magyarország biztonsága érdekében.



Közölte: a gazdasági kérdések mellett nyilván nem lehet elkerülni, hogy az európai biztonsági helyzetről is beszéljenek. Ebben - folytatta - Magyarország álláspontja teljesen egyértelmű, a békében vagyunk érdekeltek.

Jelezte azt is: Magyarország NATO-tag és tagja az Európai Uniónak is, így minden ilyen tárgyalás előtt egyeztet és koordinál a nyugati szövetségesekkel. "Ezt részben már el is végeztem, a következő napokban is folytatni fogom. Tehát én úgy megyek Moszkvába, hogy mind a NATO-val, mind az Európai Unióval, mind az unió elnökségét meghatározó politikusokkal előtte egyeztetek" - mondta.



Úgy értékelt: a baloldal a járvány elleni védekezés támadásával túl messzire ment. "Mindig mindent lehet jobban csinálni", és a mindenkori ellenzéknek az a dolga, hogy ezt is mondja, de nem mehet túl messzire a támadásban - fogalmazott.



Közölte: nem szabad úgy akarni a hatalmat, hogy közben a nemzet, az ország érdekei ellen teszünk.



Felidézte: két éve jött létre az operatív törzs, ahol azért dolgoznak, hogy megmentsék az emberéleteket, ezért nem azt érdemlik, hogy támadják őket. Ugyan választás lesz, de a járvány elleni védekezés kérdését minél inkább ki kellene vonni a választási csatákból, és minél inkább együttműködésre van szükség - mondta Orbán Viktor.



A miniszterelnök kijelentette: a kiindulópont a magyar emberek biztonsága, minden döntésüket ez a szempont vezeti, és ez igaz az oltásra is. Mindig kell lennie annyi oltóanyagnak a raktáron, amennyire a magyaroknak szükségük van. Ugyanakkor ráhagyással dolgoznak, és ezek a készletek egy idő után elveszítik a szavatosságukat, tehát ha nem tudják beadni Magyarországon, akkor jobb, ha odaadják valakinek, mintha kidobnánk - magyarázta.



Arról is beszélt, hogy nagy hibának tartaná, ha vakcinabeszerzés szempontjából "kiszolgáltatnánk magunkat az Európai Unió által összeszervezett nyugat-európai gyógyszergyártók csoportjának". Több lábon kell állni, másokkal is meg kell állapodni, és világossá kell tenni, hogy "nem lehet rajtunk extraprofitot" keresni - tette hozzá.



Orbán Viktor az élelmiszerárstopról közölte: normális esetben a kormánynak nem kell beavatkoznia az árak alakulásába, de vannak rendkívüli helyzetek, és akkor a kormány nem mondhatja, hogy majd a gazdasági szereplők megoldják. Amíg nem kerülnek vissza a dolgok a normális kerékvágásba, valakinek meg kell védeni az embereket - jelentette ki.



Úgy értékelt, az infláció mögött több ok is meghúzódik, de a legnagyobb részben közreműködő ok az energiaárak növekedése, amely tekintélyes részben politikai döntések miatt alakult így. "Brüsszelnek az energiaárakra vonatkozó politikája megbukott" - fogalmazott.



Elmondta: a klímavédelmet nem magas energiaárakkal kell kikényszeríteni, mert ennek az eredménye az, hogy minden másnak is nő az ára, hiszen energia mindenhez kell. A normális politika arról szól, hogy különböző szempontokat próbálnak folyamatosan egyeztetni, mert ugyan "van klímavédelmi szempont, de élni is kell, van szociális szempont" is - mutatott rá.

Emlékeztetett: Magyarországon hosszú évek óta rezsicsökkentéssel védik a családokat. A klímapolitikában pedig világossá kell tenni, hogy a nagy szennyezőknek kell viselniük a terheket, és "nem szabad megengedni a brüsszelieknek azt, hogy áthárítsák ezeket a terheket a magyar családokra" - hangsúlyozta Orbán Viktor.