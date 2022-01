Koronavírus-járvány

Elhunyt 122 beteg, 39 928 új fertőzöttet találtak Magyarországon

Magyarországon a beoltottak száma 6 342 496, közülük 6 080 592-en a második, 3 554 502-en pedig már a megerősítő harmadik oltást is megkapták. Az elmúlt három napban 39 928 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta 1 441 385-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Az elmúlt három napban meghalt 122 olyan, többségében idős, krónikus beteg, akinek volt pozitív Covid-tesztje, így az elhunytak száma 40 944-re emelkedett - közölte a hétvégi összesített adatokat a koronavirus.gov.hu hétfőn.



A kormányzati portálon azt írták: a gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 209 129, az aktív fertőzöttek száma pedig 191 312-re emelkedett. Kórházban 2921 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 176-an vannak lélegeztetőgépen.



Az omikron és a február 15-étől életbe lépő oltási igazolvány miatt is érdemes kihasználni az oltási akciót, amely csütörtökön, pénteken és szombaton folytatódik - írták. A kórházi és járásközponti oltópontokon csütörtökön és pénteken 14 és 18 óra között, szombaton pedig 10 és 18 óra között lesz oltási akció. Az oltási akciónapokon a 12 év felettieket várják. Kiemelten várják az oltatlanokat és azokat is, akik már négy hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat. Felhívták a figyelmet arra, hogy a harmadik oltás felvételével ismét 80-90 százalékra emelhető a védettség.



A központi oltópontokon továbbra is öt vakcina közül lehet választani, emellett a háziorvosok is tartanak oltási akciókat a rendelési időben végzett oltásokon túl; a hétvégi oltási akciónapokra külön térítésre jogosultak.



Már kérhető a negyedik oltás is, akár az oltási akciók keretében is - közölték a kormányzati oldalon. A negyedik oltást felnőttek kérhetik, ha a harmadik oltás beadása óta már eltelt négy hónap.



Az olthatóság megítélése érdekében az oltóorvos szükség esetén konzultálhat a kezelőorvossal és/vagy a háziorvossal. Az oltóanyag-választás minden esetben az oltóorvos feladata, aki a pácienst ismerve, a szakmai szempontok alapján dönt. Általános ellenjavallata egyik kombinációnak sincs.



Azok az oltatlanok, akik átestek a fertőzésen, várakozási idő nélkül, a betegségből történt felgyógyulás után olthatók - jelezték.



Hozzátették: az 5-11 éves gyermekek oltása továbbra is csak előzetes időpontfoglalással lehetséges a kórházi oltópontokon vagy a házi gyermekorvosoknál.



Felhívták a figyelmet arra, hogy az átoltottság további növelése és a járvány újabb hullámai elleni védekezés érdekében február 15-étől oltási igazolvánnyá alakul a védettségi igazolvány, az erről szóló kormányrendelet csütörtökön megjelent a Magyar Közlönyben.



Csak az oltottaknak lesz érvényes az igazolványuk. Az, aki nincs beoltva, akkor sem lesz jogosult az oltási igazolványra, ha átesett a fertőzésen, az esetleg meglévő, a fertőzésen átesettségre kiadott védettségi igazolványa pedig elveszíti érvényességét - írták.

Hangsúlyozták: az igazolvány a második oltást követően hat hónapig lesz érvényes, ezután az érvényesség - főszabály szerint - csak a megerősítő harmadik oltás után lesz meghosszabbítva. Ha valaki két oltást követően lesz fertőzött, akkor a fertőzés igazolásától számított 6 hónapig lesz érvényes az igazolványa.



A megerősítő harmadik oltás felvétele után az igazolvány korlátlan időre lesz érvényes. A jelenlegi védettségi igazolványok cseréjére nincs szükség, a QR-kód alapján lehet majd ellenőrizni az okmány érvényességét - közölték.



A kormányzati oldalon megjegyezték, az egészségügyi intézmények és a tömegközlekedés mellett továbbra is maszkot kell viselni az üzletekben, a bevásárlóközpontokban, a postákon, az ügyfélszolgálatokon, a színházakban, a mozikban, a múzeumokban és a sportrendezvényeken. A beltéri kulturális és egyéb rendezvényeken, az edzőtermekben, az uszodákban, a fürdőkben, valamint a vendéglátó üzletekben pedig az ott dolgozóknak kötelező a maszkhasználat.



Az átoltottság növelése érdekében a munkáltatók előírhatják az oltás felvételét dolgozóiknak. Az állami szférában elvárt az oltás felvétele, az önkormányzatoknál a kérdésben a polgármesterek dönthetnek. A dolgozóiknak oltást előíró vállalatok a megyei oltási munkacsoportoktól is kérhetnek vakcinát, ez esetben az üzemorvosok is elvégezhetik az oltást - írták.



A koronavirus.gov.hu oldal térképe szerint eddig Budapesten (259 189) és Pest megyében (201 266) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (83 278), Hajdú-Bihar (76 010), Bács-Kiskun (74 879), Győr-Moson-Sopron (74 202) és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (73 417). A fertőzéssel legkevésbé érintett megye továbbra is Tolna (29 824).



Hatósági házi karanténban 25 782-en vannak, a mintavételek száma 9 794 753.

Forrás: koronavirus.gov.hu