Koronavírus-járvány

Megdöbbentő beszámoló egy intenzív osztályon dolgozó ápolónőtől - videó

Megrázó videó készült a magyar Covid-intenzívek helyzetéről. Szkupeny Johanna, a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet felnőtt intenzív terápiás osztályának főnővérhelyettese miként telnek a hétköznapjaik a legsúlyosabb koronavírus-esetekkel foglalkozó ápolóknak.



Megmutatta, hogyan veszik fel a védőfelszerelést - jellemzően napi háromszor, de azt is elárulta, épp kik fekszenek az intenzíven a fertőzés miatt. Vannak olyan páciensek az intenzív osztályokon, akár fiatal, 35 évesek is, akik egy oltást sem vettek fel a fertőzés ellen.



"Mi ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy a betegeink meggyógyulnak. Talán a harmadik hullámban az volt a legrosszabb, hogy nem gyógyultak meg. Mi ezt nem szeretjük. Mi azt szeretjük, ha meggyógyulnak, ha ránk mosolyognak" - magyarázta Szkupeny Johanna. Hangsúlyozta: ez csak úgy történhet meg, ha az emberek felveszik a koronavírus elleni védőoltást, mert ha el is kapják a fertőzést, nem lesz súlyos az állapotuk.