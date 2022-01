Baleset

Hétfőtől is pótlóbusz közlekedik a 3-as metró helyett a Határ út és Kőbánya-Kispest között

A vonal déli szakaszán a metrószerelvények csak a Nagyvárad tér és a Határ út állomás között közlekednek.

A Kőbánya-Kispestnél péntek éjjel történt metróbaleset helyreállítási munkálatai miatt előre láthatóan a jövő héten hétköznaponként is pótlóbusz jár a 3-as metró vonalán a Határ út és Kőbánya-Kispest között - tájékoztatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) vasárnap az MTI-t.



Felidézték: a BKV Zrt. korábbi tájékoztatása szerint péntek éjszaka a M3-as vonal Kőbánya-Kispest "kihúzó" szakaszán baleset történt, amelyben senki sem sérült meg. A közlekedési vállalat jelenleg is vizsgálja az eset körülményeit.



A baleset miatt január 24., hétfőtől változik a közlekedési rend a vonalon: a helyreállítási munkák befejezéséig Kőbánya-Kispest állomást hétköznap is csak metrópótló autóbusszal lehet megközelíteni. Ennek nyomán a 3-as metró csak az Újpest-központ és a Lehel tér közötti, valamint a Nagyvárad tér és a Határ út állomás közötti szakaszokon közlekedik - közölték.



A BKV szombaton az MTI-vel azt közölte: a 3-as vonal Kőbánya-Kispest "kihúzó" szakaszán, utasok által nem használt területen péntek éjjel két metrószerelvény ütközött, egy harmadik szerelvény pedig benn ragadt az említett területen.



A rendőrség, a közlekedésbiztonsági szervezet és a BKV vizsgálja az eset körülményeit.



A keletkezett anyagi kár felmérése folyamatban van - írta a BKV.