Koronavírus-járvány

50 napja van az intenzíven Csollány Szilveszter, Zacher Gábor szerint van remény

Csollány Szilveszter november elején kapta el a koronavírust. A 2000-ben olimpiai bajnoki címet nyert tornász akkor napról napra rosszabbul érezte magát, végül december 3-án tüdőgyulladással a soproni kórházba került. Mivel állapota gyorsan, tovább romlott, a fővárosba szállították, és azóta az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben kezelik, speciális lélegeztetőgépen tartják, ahol az ország egyik legjobb szakembere kezeli. Immár 50 napja az intenzív osztályon fekszik.



A Borsnak Zacher Gábor, a hatvani kórház főorvosa elárulta, bízhatunk az olimpiai bajnok felépülésében, mert szervezte régóta küzd a betegséggel.



"Ez egy hosszan tartó kezelés, és nagyban függ a sikere attól, hogy ki milyen állapotban került a kórházba. Nem mindegy, hogy egy idős, több betegséggel küzdő, vagy egy jó egészségi állapotban, és kiváló kondícióban lévő egykori élsportoló kerül ebbe a helyzetbe. Csollány ugyan már hosszú ideje harcol, de annak örülni lehet, hogy a szervezete még nem adta fel. Tudunk olyanokról, akik három hónap mélyaltatás után is felépültek, ezért bízhatunk abban, hogy Csollány is megnyeri ezt a csatát."



Csollány állapotáról a decemberi kórházba kerülése óta semmit sem közölt a család. Korábbi edzője, Vereckei István a Borsnak elmondta, őt az is meglepte, hogy a koronavírus ekkora kárt okozott az 51 éves Csollány szervezetében.



"Maga az a hír is alapvetően meglepett, hogy a szervezete, az immunrendszere nem állt ellen a vírusnak, mert újabban félmaratonokat teljesített" - mondta a lapnak Vereckei István.



A kétszeres olimpiai bajnok tornász, Magyar Zoltán elmondta, ő is csak a hírekből értesül a nagybeteg tornász állapotáról.



"Imádkozunk Csollány Szilveszterért, hogy győztesen kerüljön ki élete legnagyobb csatájából" - fogalmazott Magyar. "Én is csak a hírekből értesülök a helyzetéről, mert a családja nem oszt meg részleteket velünk."