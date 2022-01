Dózsa György úti gázolás

Lebénult M. Richárd a sztrókja után

Elmarad M. Richárd pere, akinek állapota nem teszi lehetővé, hogy megjelenjen a bíróságon, erről beszélt a Borsnak a Dózsa György úti gázolás kapcsán elhíresült férfi ügyvédje.



M. Richárdot december végén szállították a rács mögül a Tökölről Berettyóújfaluba telepített rabkórházba, miután sztrókot kapott.



Dr. Jován László most közölte, védence bal oldala kezdetben teljesen lebénult, a jogi védelmet ellátó szakember ezzel kapcsolatban csak annyit jegyzett meg óvatosan, mindenféle konkrétumot kerülve, hogy az állapota javul, de lassú felépülés előtt áll.



"Mivel egy stroke esetén az első óra a legfontosabb, egyértelmű, hogy minden ilyen pácienst a lehető legközelebbi egészségügyi intézménybe szállítanak, Richárddal azonban a szombathelyi kórház helyett egészen Berettyóújfaluig zötyögtek" - adott hangot aggályainak az ügyvéd.



M. Richárd jelenleg is a Hajdú-Bihar megyei rabkórházban lábadozik, jelenleg képtelen megjelenni a bíróságon, ezért egy másik, folyamatban lévő büntetőpere is megtorpant.