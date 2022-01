Koronavírus-járvány

Kunhalmi Ágnes koronavírusos, kórházba került

"Ma reggel a gyorsteszt nálam is pozitív lett" - jelentette be Facebook-oldalán Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke.



A szocialista politikus azt írta, hogy már szerda este szúrt a háta, és hajnalban arra ébredt, hogy mindjárt kiszakad a tüdeje a hátán keresztül.



"Olyan rosszul lettem, hogy a Honvédban kötöttem ki. Meglehetősen aggódtam, most mi lesz, és csak az járt a fejemben, hogy a két AstraZeneca és az egy Pfizer csak megvéd. Az orvos szerint még lesz pár nehéz nap, de remélem, azért egyre jobb lesz! Nagyon szépen kérek mindenkit, vegye fel az oltásokat, ez nem játék! Vigyázzatok magatokra!" - írta a politikus.