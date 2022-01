Koronavírus-járvány

Újabb 340 ezer antigén gyorstesztet kapnak a háziorvosok a koronavírus-gyanús betegek tesztelésére

Újabb, 340 ezer antigén gyorstesztet biztosít a kormány a háziorvosoknak és házi gyermekorvosoknak ezzel is segítve a járvány megfékezését - közölte a koronavirus.gov.hu szerdán.



Emellett ismét kapnak védőeszközöket is a háziorvosok, például sebészeti és FFP2 maszkokat, gumikesztyűket, védőszemüvegeket, overálokat - olvasható a kormányzati portálon.



A teszteket ezúttal is a kormányhivatalon keresztül kapják meg a háziorvosok, és igényeiket folyamatosan jelezhetik a megyei kormányhivataloknak.



A háziorvosok és házi gyermekorvosok az elmúlt időszakban több mint 1,3 millió gyorstesztet kaptak a koronavírus-gyanús esetek kiszűrésére.



Kiemelték, hogy a jelenlegi fertőzések döntő részét az omikron variáns okozza, amely jellemzően felső légúti tüneteket okoz. A betegség súlyos lefolyása ellen továbbra is az oltás jelenti a legerősebb védelmet.



Közölték azt is, hogy a koronavírus gyanúról továbbra is a háziorvos dönt. Továbbra is fertőzésre utaló tünet a száraz köhögés, láz, nehézlégzés, hirtelen szaglásvesztés, vagy ízérzés zavara. Az omikron esetében gyakoriak a náthaszerű, felső légúti tünetek, de emellett a háziorvos szakmai tapasztalata alapján egyéb tünetet is gyanúsnak ítélhet - írták.



Koronavírus-gyanús beteg esetén a gyors diagnózis felállítása érdekében a háziorvos a beteg jelentkezésekor az antigén gyorstesztet a háziorvosi rendelőben végzi el, vagy dönthet úgy, hogy átirányítja a pácienst egy PCR mintavételi pontra, illetve ha a beteg állapota szükségessé teszi, akkor mentőt rendel otthoni mintavételhez.



A portál emlékeztet arra is, hogy igazolt fertőzés esetén a hatósági házi karantén ideje immár hét nap. Amennyiben a tünetek súlyosabbak, akkor a háziorvos megszervezi a beteg kórházi ellátását - olvasható a közleményben.