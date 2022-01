Koronavírus-járvány

Magyarországon is jön az omikron-robbanás, kerülni kell a zárt helyeket

A következő hónapban tetőzik a koronavírus-világjárvány ötödik hulláma - nyilatkozta Kacskovics Endre, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára az InfoRádiónak.



Kacskovics Imre professzor szerint "kerülni kell a zárt helyeket, így a jacuzzit, az élményfürdőt vagy a szaunát is, amelyek teret adnak a fertőzés közvetlen átadásának. Vannak olyan lehetőségek, amelyek szerint a családok bungalószerűen tudnak pihenni, elkülönülten, lehet ilyenekkel élni, a nagy fertőzési kockázatot vissza kell fogni."



Az állatorvos azt mondta, hogy a korábbi védőoltások által nyújtott védelem az omikronnal szemben korlátozott, mert az omikron hatékonyabban tudja kikerülni az oltásokat, mint a delta vagy a korábbi verziók.



"De azt is látjuk, hogy a harmadik oltás szükséges ahhoz, hogy az ember ne betegedjen meg a vírustól, és mivel a magyarok viszonylag régen, augusztusban kezdték beadni a harmadik oltást, én jó szívvel ajánlom az időseknek, az immunhiányosoknak és az egészségügyi dolgozóknak, hogy a negyedik oltást is érdemes felvenni" - mondta Kacskovics Imre.



A tanszékvezető egyetemi tanár azt mondta: mivel pár nap alatt felszalad az antitestszám az oltás után, nem kell a védettségre hetekig várni. Szerinte aki a veszélyeztetett csoportok valamelyikébe tartozik, az minél előbb, még az omikronos esetek robbanása előtt kérje a szükséges oltást.