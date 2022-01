Koronavírus-járvány

Magyarország is kap pénzt az EU-tól a járványhelyzet kezelésére

Az Európai Unió szolidaritási alapjából 385,5 millió eurót (mintegy 138,8 milliárd forint) biztosít húsz országnak - köztük Magyarországnak - a koronavírus okozta egészségügyi szükséghelyzet kezelésére - közölte az Európai Bizottság szerdán.



A közlemény szerint 17 tagállam és 3 tagjelölt ország kért támogatást az Európai Unió szolidaritási alapjából: Ausztria, Belgium, Csehország, Észtország, Franciaország, Görögország, Horvátország, Írország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Németország, Olaszország, Portugália, Románia és Spanyolország, valamint Albánia, Montenegró és Szerbia.



A pénzügyi támogatás orvosi segítségnyújtásra, oltóanyagok beszerzésére és beadására, egyéni védőeszközök és orvostechnikai eszközök vásárlására, egészségügyi ellátási költségekre, laboratóriumi elemzésekre, a lakosságnak nyújtott szükséghelyzeti támogatásra, valamint a betegségek terjedésének megelőzését, figyelemmel kísérését és megfékezését célzó intézkedésekre használható fel.



Az uniós bizottság közleménye Várhelyi Olivér szomszédságpolitikai és bővítésügyi biztost idézi, aki hangsúlyozta: a világjárvány kezdete óta az EU nyugat-balkáni partnerei mellett áll, elkötelezetten támogatja a régiót a koronavírus elleni küzdelemben. Lehetőség szerint ugyanazokat a segítségnyújtási mechanizmusokat teszi elérhetővé számára is, amelyeket a tagállamok is igénybe vehetnek - közölte.



A bizottsági tájékoztatás szerint a segítséget kérő tagjelölt országok közül Albánia és Montenegró már 2021 végén megkapta a pénzügyi támogatást, míg Szerbia esetében folyamatban van a hatáskör-átruházási megállapodás aláírása. A támogatás kifizetése várhatóan nem sokkal ezt követően teljesülhet - tették hozzá.



A támogatást azt teszi lehetővé, hogy 2020 márciusában az EU szolidaritási alapjának hatályát - éppen a világjárvány miatt - kiterjesztették a súlyos népegészségügyi vészhelyzetekre is.