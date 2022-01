Koronavírus-járvány

Feljentette Orbánt egy férfi, mert a kínai vakcinával oltott édesanyja belehalt a koronavírusba

Feljelentést tett a magyar kormány és Orbán Viktor miniszterelnök ellen édesanyja halála miatt egy nagykanizsai férfi, mivel olyan vakcinára adtak engedélyt, amelynek megkérdőjelezhető volt a hatásossága - írja a Népszava.



A Transparency International által az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézettől (OGYÉI) kiperelt engedélyeztetési dokumentációk alapján úgy véli, kétséges volt, hogy nyújtott-e megfelelő védelmet az idősek körében a kínai vakcina. Ennek ellenére egy kormányhatározat segítségével kapta meg az engedélyt az oltóanyag.



"Édesanyámat Sinopharmmal oltották be, így meglehet, nem kapott valós védelmet a fertőzéssel szemben, amelybe belehalt. Amikor megkapta ezt a kínai szert, nem volt olyan jogi helyzetben, hogy választhatott volna más vakcinát, csakis és kizárólag ezt a kaphatta meg" - érvelt a férfi a lapnak, aki szerint egyértelmű, hogy mindezért a kormány a felelős.



Ennek alátámasztására pedig idézte a kormányfő 2020. szeptember 18-án a Kossuth Rádióban tett nyilatkozatát: "Szükség szerint, ugye, minden döntést a kormánynak kell meghoznia, következésképpen a felelősséget is a kormánynak kell viselnie, leginkább persze nekem. Ezt én vállalom is természetesen, mégiscsak ez a dolgom, mondhatnám, ezért kapom a fizetésemet".