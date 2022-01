Oktatás

OH: szombaton tartják a középfokú írásbeli felvételi vizsgákat

Szombaton 10 órától tartják a középfokú írásbeli felvételi vizsgákat a 9. évfolyamra, a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba, továbbá az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkező diákok számára. Szombaton 553 helyszínen csaknem 73 ezren felvételiznek - közölte az Oktatási Hivatal (OH) kedden az MTI-vel.



Mint írták, a 9. évfolyamra felvételizők írásbelijére több mint 58 ezren jelentkeztek; a 6 évfolyamos gimnáziumi írásbelin csaknem kilencezren, a 8 évfolyamoson több mint ötezerhatszázan vesznek részt. A tanulók magyar nyelvből és matematikából vizsgáznak.



Felhívták a figyelmet, hogy a vizsgázók számára úgy kell ülőhelyet biztosítani, hogy tartható legyen a legalább másfél méteres védőtávolság, ennek érdekében egy teremben legfeljebb tíz fő tartózkodhat.



Az intézményekbe való beléptetésre vonatkozó további szabályokról (például lázmérés belépés előtt, kézfertőtlenítés, maszkviselés szabályai) a jelentkezést fogadó intézmény vezetője saját hatáskörében dönt - tették hozzá.



Jelezték azt is, azok a felvételizők, akik a szombati vizsgán alapos indokkal nem tudnak részt venni, a január 27-i pótló írásbelin vizsgázhatnak.



A járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel még egy pótidőpontot jelöltek ki: a február 4-i alkalmon kizárólag azok vehetnek részt, akik jelentkeztek a vizsgára, ám - igazoltan - az előző két vizsganap egyikén sem tudtak megjelenni koronavírus-fertőzés, hatósági karantén vagy egyéb, elháríthatatlan ok miatt - tették hozzá, kiemelve, hogy ismétlésre nincs mód, mindenki csak egyszer vizsgázhat.



A hivatal szerint a 2021/2022-es tanév felvételi eljárásában 544 középiskola (az érintett intézmények 48 százaléka) írta elő, hogy a hozzájuk jelentkezők előzetesen részt vegyenek a központi írásbeliken.



A vizsgával kapcsolatos további információk a hivatal honlapján olvashatók.