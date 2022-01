Energia

Szijjártó: Magyarország teljesen önellátó lesz a villamos energia terén

Magyarország a paksi atomerőmű bővítésével és a napenergia-beruházások megvalósulásával teljes mértékben önellátóvá fog válni a villamos energia terén, amit kevés ország mondhat el magáról - közölte hétfőn Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca közleménye szerint a Paksi Atomerőben.



A tárcavezető a paksi nukleáris létesítményben tett látogatásán leszögezte, hogy itt a "világ egyik legbiztonságosabb és leghatékonyabb erőműve működik", ami garantálja az áramellátás folytonosságát, és hatalmas versenyelőnyt jelent a gazdaság számára.



"Az elmúlt időszak bebizonyította, hogy az energiaellátás terén bármikor felléphetnek válsághelyzetek. Ilyenkor azok az országok vannak biztonságban, amelyek nagyrészt el tudják látni saját magukat energiával" - mutatott rá.



Ennek kapcsán arról számolt be, hogy jelenleg a hazánkban megtermelt villamos energia mintegy fele a paksi atomerőműhöz kötődik.



Szijjártó Péter kijelentette, hogy a nukleáris erőművek az energia előállításának biztonságos, tiszta és olcsó formáját jelentik.



Majd elmondta, hogy ezért is döntött a kormány két újabb reaktor megépítése mellett, amelyek 2400 megawattos teljesítményre lesznek képesek.



Aláhúzta: ezzel és a napenergia-beruházásokkal Magyarország teljes mértékben önellátóvá fog válni a villamos energia terén.



"A paksi beruházások tehát busásan megtérültek és meg is térülnek Magyarország számára" - emelte ki.