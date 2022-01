Koronavírus-járvány

Sokaknál csak fej-, hát-, vagy derékfájdalommal jelentkezik az omikron

A háziorvos szerint még láz nélkül is lehet gondolni arra, hogy omikronnal fertőződtünk meg, ugyanis az oltottak nem mindig lesznek lázasok.

Egyre emelkedik a PCR-pozitívok száma, illetve az egyértelműen omikron-tünetes betegek száma - erről Mangó Gabriella beszélt az ATV Start című műsorában. A háziorvos szerint sokaknál csak fej-, hát- vagy derékfájással jelentkezik az omikron, de a szemgyulladást, csipásodást is jellemzőnek mondta, ezeknél a tüneteknél lehet gondolni a fertőződésre, még akkor is, ha az láz nélkül jelentkezik, ugyanis az oltottak nem mindig lesznek lázasok.



A háziorvos négy embert öt napon keresztül tesztelt minden reggel. A gyorstesztje egyetlen embernek, egyetlen reggelen lett pozitív, miközben mindegyik beteg PCR-tesztje pozitív volt.



Szerinte érdemesebb az otthon használt gyorstesztek közül a garatból kimutatható gyorstesztet vásárolni, mert ott magasabb a vírusszám. Azt is kiemelte, hogy enyhe tünetekkel zajlik az omikron, oxigénszint-csökkenést egyetlen alkalommal, egy idősebb betegnél tapasztaltak.



A nagy tömegben való negyedik oltást a tudomány még nem tartja indokoltnak Mangó Gabriella szerint, azoknak, akik immunszupresszáltak, daganatos betegek, lépkivetettek, számukra a negyedik oltásnak van létjogosultsága. "Ha így maradunk, és március-áprilisig nem romlik a helyzet, azt gondolom, hogy a harmadik oltás most szeptemberig kitart, és bízom abban, hogy előjönnek valamilyen kifejezetten koronavírus-specifikus gyógyszerrel, és nem lesz ez az egyfolytában oltásért szaladgálás" - mondta az orvos.



Meglepődött azon, hogy a karanténkötelezettséget lecsökkentették, ugyanis ellentétben a koronavírus eredetijével, az omikronnál a tünetek kezdete után 2-3 napra jelenik meg a magasabb csíraszám, és a legmagasabb pontját rá három napra éri el. Tehát hat nap a tünetek kezdetétől, amikor még igen magas a csíraszám és megvan a szórás, ezért úgy gondolja: hét nap után, attól, hogy valaki számára véget ér a karantén, még szerinte vírushordozó és szórhatja a betegséget. Ezért azt kérte azoktól, akik megfertőződnek, hogy legalább kilenc napig maradjanak otthon.