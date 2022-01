Felsőoktatás

Oktatási Hivatal: több mint 44 ezren voltak az Educatio kiállításon

A kiállítók között főként magyarországi egyetemek voltak, de nyelviskolák, felnőttképzők és külföldi felsőoktatási intézmények is részt vettek rajta.

Több mint 44 ezer látogató és 108 kiállító vett részt a 22. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon - ismertette az Oktatási Hivatal (OH) elnöke hétfőn az M1 aktuális csatornán.



Brassói Sándor elmondta: a kiállítók között főként magyarországi egyetemek voltak, de nyelviskolák, felnőttképzők és külföldi felsőoktatási intézmények is részt vettek rajta.



A szakkiállítás legfontosabb célja, hogy a felvételizni szándékozók tájékozódhassanak az egyetemekről, a szakokról, és ezek alapján átgondolhassák, milyen irányban szeretnének továbbtanulni - közölte.



Beszámolt arról is, hogy a kiállítók igyekeztek interaktív módon bemutatni képzéseiket, szolgáltatásaikat, az érdeklődők az OH standjánál például számítógépen "mehettek végig" a felvételi jelentkezés folyamatán.



Brassói Sándor felhívta a figyelmet arra, hogy a jelentkezési határidő február 15., de a ponthatárok júliusi kihirdetéséig érdemes a felvételizőknek követniük a megújult felvi.hu oldalon elérhető, illetve az e-mailben küldött határidőket, instrukciókat.