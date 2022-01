Tragédia

Óriási fordulat L. L. Junior kisfiának halála ügyében: nem az anya ellen emeltek vádat

2022.01.14

Mint ismeretes, 2019. augusztus 31-én Zuglóban a zebrán halálra gázolták L. L. Junior 3 éves kisfiát, aki féktávolságon belül szaladt ki az úttestre. Az illetékes kerületi ügyészség álláspontja szerint az édesanya, Hopp Csilla barátnője mulasztott, ezért vele szemben vádat emelt, az édesanyával szemben pedig megszüntette az eljárást.



A 3 éves kisfiú és édesanyja egy nagyobb társaság tagjaként, 2019. augusztus 31-én 18 órakor gyalog egy zuglói gyerekrendezvényre tartott. A társaságban volt még a kisgyermek idősebbik testvére, valamint az édesanya barátnője - az ügy vádlottja -, és az ő rokonai is. A 3 éves gyermek nem az édesanyja, hanem az édesanya barátnője, a vádlott szoros felügyelete mellett közlekedett.



A társaság a Vezér utca és a Füredi utca kereszteződésénél a zebrán kívánt átkelni, a gyalogosforgalmat irányító lámpa azonban pirosra váltott, ezért a társaság egy része - köztük a kisgyermek - az úttest szélétől mintegy 0,7 méter távolságra megállt. A kisfiú mellett jobbról a vádlott, az ő jobbján pedig az édesanya állt. A társaság másik része, köztük a gyermek idősebb testvére, még a piros jelzés előtt átért az úttest túloldalára, ahol megálltak, és várták, hogy a többiek is átkeljenek.



A 3 éves gyermek az idősebb testvérét követve, lelépett a zebrára, azonban a mellette álló vádlott ekkor őt visszahúzta, visszatartotta és rászólt, hogy nem szabad tovább menni, mert piros a lámpa. Ezt követően a vádlott - mivel kizárólag ő tartózkodott közvetlenül a gyermek mellett, aki így az ő felügyelete alatt állt - megfogta a kisfiú kezét.



A gyermek ennek ellenére, pár másodperc múlva, ismét kiszaladt az úttestre. Az úttestre kifutó gyermeket - mintegy 1,1-1,4 másodpercen belül - egy szabályosan, 42-43 km/h sebességgel közlekedő autós elütötte. A gyermek féktávolságon belül lépett az úttestre, az autó sofőrje a balesetet még intenzív fékezéssel sem tudta volna elkerülni. A gyermek a helyszínen életét vesztette. A vád szerint a tragédiára a vádlott mulasztása miatt került sor, mert nem járt el kellő gondossággal, így a felügyelete alatt álló kisgyermek kezét nem megfelelő módon, erővel fogta, illetve más módon sem akadályozta meg, hogy a 3 éves kisfiú - miután egyszer azt már megtette - újra az úttestre lépjen. A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség vele szemben gondatlanságól elkövetett emberölés vétsége miatt vádiratot nyújtott be a bíróságra, felfüggesztett fogházbüntetés kiszabását indítványozva.



Ugyanakkor a kerületi ügyészség álláspontja szerint, az édesanyát mulasztásban megnyilvánuló büntetőjogi felelősség nem terheli, mivel valamennyi körülményt figyelembe véve, alappal bízhatott abban, hogy gyermeke a barátnője szoros és közvetlen felügyelete mellett kellő biztonságban van. A kerületi ügyészség ezért az édesanyával szemben a gondatlanságból elkövetett emberölés vétsége miatt indult eljárást megszüntette.